Критики оценили фильм «Казнить нельзя помиловать»

«В духе «Войны миров». Критики уничтожают «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова
23 января состоится премьера фильма «Казнить нельзя помиловать» — новой работы российского режиссёра Тимура Бекмамбетова, с Крисом Праттом («Стражи галактики») в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 33% свежести.
Обозреватели пишут, что авторам удалось создать интересный сюжет, который напоминает популярные боевики прошлого 100-летия. При этом фильм сравнивают с провальной «Войной миров» 2025 года, которую продюсировал Бекмамбетов. Критики ругают картину за слишком нелепую работу оператора, крайне скучный экшен и слабую игру актёров. Пишут, что задумка у фильма была интересной, но реализовать её должным образом не получилось.
Что пишут критики про фильм «Казнить нельзя помиловать»
- «Это остроумный и увлекательный фильм, с забавными поворотами сюжета. Однако финальное развитие до безудержного экшена, возможно, зашло слишком далеко в сторону чистой нелепости».
- «"Казнить нельзя помиловать" — это в целом увлекательное расследование, полное неожиданных поворотов, сложных событий, что удивительно, довольно динамичное для фильма, вдохновлённого реальной жизнью».
- «Работа всех участников, от актёров до съёмочной группы, создаёт впечатление чернового варианта настоящего фильма. Лента вызывает ощущение, что нужно поскорее закончить с просмотром и двигаться дальше».
- «Визуально "Казнить нельзя помиловать" не так уж плохо реализована как, скажем, прошлогодняя "Война миров". Но сам факт того, что она хотя бы отдаленно приближается к этому уровню качества, уже плох».
- «"Казнить нельзя помиловать" — зрелище, способное вызвать отвращение. Это суровое испытание даже для тех, кто питает самые низкие ожидания, похоже, ему суждено оказаться в числе худших в этом году».
Сюжет «Казнить нельзя помиловать» разворачивается ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.