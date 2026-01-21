HBO работает над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Издание The Hollywood Reporter поделилось ближайшими планами Энди Мускетти, режиссёра дилогии «Оно» и его приквела «Добро пожаловать в Дерри». Постановщик примет участие в создании грядущего фильма DC «Бэтмен: Отвага и смелость», однако на этом его участие во вселенной «Оно» не окончено.

© Чемпионат.com

В THR сообщают, что Мускетти также задействован в создании второго сезона «Добро пожаловать в Дерри». Проект официально не продлили, однако в HBO уже начали писать сценарий продолжения истории древнего монстра Пеннивайза.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» вышел осенью 2025 года и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»).