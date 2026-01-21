Рецензия на фильм «Гренландия 2: Миграция»

Батлер снова спасает семью.

У фильмов о катастрофах простая цель. Они должны быть красивыми, эпичными и драматично показывать мелкого человека перед лицом сокрушительной стихии. Не так уж важно, как именно суетятся люди. Главное, чтобы на их лицах всегда был панический ужас. Чтобы обстоятельства неумолимо срывали их планы. Чтобы здания рушились, земля трещала, а леса – горели.

Прошлая «Гренландия» была спорным фильмом, но в ней хватало тех самых эпика и напряжения. Планету бомбили обломки астероида, города стирались за мгновение, взрывная волна отправляла людей в полёт. И плевать, что герои занимались чем-то банальным. Было ведь симпатично!

29 января в российский прокат выпустят продолжение, где Джерард Батлер и его киношная семья снова схлестнутся со стихией. Интересным ли оно получилось? Увы, не очень.

«Гренландия 2: Миграция»: главное о фильме

«Гренландия 2: Миграция»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 9 января. Официальные показы в России стартуют 29 января. Цифровая версия выйдет ещё до проката — 27 января.

Гренландия выбрала путь разрушения

В новостях всё чаще говорят о Гренландии, а дела там плохи — как минимум во вселенной фильма. Если в прошлой части герой Батлера и его семья стремились в бункер на морозном острове, то теперь бегут в другую сторону. Сначала в убежище заканчиваются припасы, потом землетрясение подчистую его рушит. Теперь у героев всего одна надежда — зелёный и процветающий кратер во Франции.

Сюжет «Гренландии 2» банален, однако это не приговор — при условии, что путь от точки «А» в точку «Б» захватывающий. На деле же вся дорога напоминает череду шаблонных испытаний, в которых абсурда больше, чем адекватности.

Представьте бункер, где люди в течение пяти лет ждали исцеления мира и проедали припасы. Но вот природа рушит убежище, так что выжившие хватают вещи и бегут на выход. Есть ли у них минимальный план действий? Нет, эти ребята комично носятся по сторонам и истерично вопят: «Боже, мы все умрём». А это точно фильм-катастрофа или пародия?

Понятно, что в критической ситуации легко потерять голову, однако показать это можно драматично. Возьмите «Под огнём», где командир отряда не вовремя растерялся. Тогда смотреть на ступор было до мурашек страшно. А в «Гренландии 2», глядя на людишек, со стыдом улыбаешься.

Увы, подобный стыд размазан по всему фильму и превращает драму практически в стендап. Вот солдаты не пускают героев в убежище и на пустом месте развязывают перестрелку. Вот непонятный психопат бездумно палит по машине героев и мгновенно умирает. Вот в какой-то глуши начинаются полноценные боевые действия за непонятные ресурсы.

После каждой стычки группа становится всё меньше, так что зритель должен бы хвататься за сердце и грустить. А на деле из-за режиссуры в лучшем случае испытываешь безразличие. В худшем — желание пародировать Задорнова и приговаривать «Ну тупые».

Удачные моменты тоже есть. Когда волна размером с небоскрёб накрывает толпу, то зрелище пугает и завораживает. Когда на лес внезапно налетает буря с астероидным дождём, то в экран смотришь с интересом. И когда земля внезапно уходит из-под ног, то за героев и правда переживаешь.

Вот только такой красоты меньше, чем должно быть в фильме-катастрофе. Бо́льшую часть хронометража герои тоскуют, болтают о пустом и ведут к привычной идее о людях, бояться которых стоит не меньше апокалипсиса. Просто эту мысль важно преподносить с драматизмом, а вы сами догадываетесь, каков уровень страстей в «Гренландии 2».

Из других плюсов отмечу Джерарда Батлера. Он старается, у него есть внятная арка и не один персональный звёздный час. Но достаточно ли Батлера и горстки зрелищных эпизодов, чтобы впечатлить? Только если речь о проходняке, коим и получилась новая «Гренландия».

«Гренландия 2»: стоит ли смотреть?

«Гренландию 2» можно похвалить за игру Батлера и несколько эпических сцен. Увы, бо́льшая часть фильма — скука, штампы и драматичные лишь по задумке эпизоды, которые вместо восторга вызывают снисходительную улыбку. Поэтому лучше бы потратить 1,5 часа на другое кино.

Оценка «Гренландии 2» — 5,5 из 10

