Петров, Бурунов, Дишдишян и Трофимова представили фильм "Комментируй это"

Актеры Александр Петров и Сергей Бурунов, продюсер, основатель кинокомпании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян, режиссер Юлия Трофимова и сценарист Евгения Хрипкова представили фильм "Комментируй это" со сцены столичного кинотеатра "Октябрь" на премьере картины, передает корреспондент ТАСС. В широкий прокат картина выйдет 29 января.

© Кадр из фильма

"Много моих друзей на грани развода говорили о том, что им очень жаль, что они вовремя не поговорили. Это "не поговорили" застряло у меня [в голове]. <…> И вот, идея пригодилась: что если есть человек, который помогает это озвучить, что тогда будет? Действительно ли это благо?" - сказала в беседе с ТАСС на премьере режиссер фильма Юлия Трофимова.

Ранее Трофимова сообщила агентству, что фильм был вдохновлен ее выпускной короткометражной работой "Комментатор". По словам режиссера, изначальный замысел остался прежним, но теперь он положен в основу истории о паре в разводе.

"Мы писали [сценарий] под Александра Петрова [на роль] комментатора. Мы направили Саше сценарий, но ему понравилась другая роль, Ивана. Мы не думали о нем, как о Ване, но решили попробовать. Мы также точно знали, что Роза будет [исполняться] Ириной Горбачевой, [сценарий] мы писали под нее. Все остальное было перемешано. Появилась идея сделать комментатором Сергея Бурунова, в паре с Сашей (Александром Петровым - прим. ТАСС), но это тоже поменялось. Мы долго искали комментатора и пришли к тому, что им станет Тихон Жизневский. Решение было принято за несколько недель до начала съемок", - рассказала режиссер ТАСС.

Как ТАСС сообщил Жизневский, он изучал поведение психологов, готовясь к роли.

"Я работал с наблюдением, наблюдал за известными психологами и пользовался "обезьянничеством", глядя, как они работают. В психологии я не разбираюсь, в самоанализе тоже, также, как и в анализе других людей. <…> При подготовке к роли мы многое обсуждали с Юлей (Юлия Трофимова, режиссер фильма - прим. ТАСС). Мой психологизм заключался в том, что мне по большей части нельзя было говорить. <…> Мой персонаж озвучивает только самые ключевые, важные моменты и говорит лишь нужные вещи здесь и сейчас. Он не может вступать в диалоги, он все время наблюдает и по большей части молчит", - рассказал актер в беседе с агентством.

Фильм исследует тему брака, попыток сохранить отношения и важности проговаривания накопившихся чувств. Продюсированием проекта "Комментируй это" занимается кинокомпания "Марс медиа". В качестве продюсера выступает основатель компании Рубен Дишдишян. В актерский состав также вошли Юлия Снигирь, Юлия Хлынина, Егор Корешков и другие. Роль комментатора исполнил Тихон Жизневский.