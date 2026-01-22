Появился трейлер «Настройщика» про взломщика сейфов

Трейлер фильма «Настройщик» (Tuner) представила 21 января 2026 года кинокомпания Black Bear. «ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль в криминальном триллере режиссера Дэниэла Роэра исполнил Лео Вудалл, а также снялись Дастин Хоффман, Жан Рено, Гавана Роуз Лю, Лиор Раз, Това Фелдшух и другие.

© Кадр из фильма

Ники (Вудалл) - талантливый музыкант, который после неожиданного завершения многообещающей карьеры работает настройщиком пианино в Нью-Йорке вместе со своим наставником Гарри Горовицем (Хоффман). Он встречает самых разных персонажей, включая студентку-композитора Рути (Лю), с которой у него завязывается роман. Абсолютный и обостренный слух Ники (любые громкие звуки причиняют ему физическую боль, поэтому он везде ходит в наушниках) однажды открывает в нем неожиданный талант по вскрытию сейфов, и когда Гарри попадает в больницу и ему требуется дорогостоящая операция, молодой человек решает заработать деньги для старшего друга не самым честным образом. Но связь с криминалом постепенно ставит под угрозу жизнь его самого, а также близких и дорогих ему людей.

В американский прокат «Настройщик» выйдет 22 мая.