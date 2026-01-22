Вышел скример из тумана: рецензия на фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

В российском прокате стартовал фильм "Возвращение в Сайлент Хилл". Мы посетили премьерный показ и делимся своими впечатлениями.

© Российская Газета

Сперва немного контекста. Для игровой индустрии Silent Hill - это фундаментальная франшиза, на плечах которой, начиная с 1999 года, вырос и сформировался жанр психологических хорроров.

Экранизации же видеоигр давно перестали быть проклятьем и они сейчас переживают ренессанс - "Фоллаут" и "Аркейн" не дадут соврать.

Поэтому момент для выхода новой адаптации выбран удачный.

Игра, на которой базируется кинолента, вышла 25 лет назад, поэтому позволим в тексте небольшие спойлеры.

В завязке зрителю представляют главного героя - художника Джеймса Сандерленда. Ретроспективно показывается его знакомство с девушкой Мэри из Сайлент Хилла, с которой он вступает в счастливые, как в рекламе майонеза, романтические отношения. В настоящем они уже не являются парой, из-за чего протагонист неистово грустит по барам, но получает от бывшей возлюбленной послание с приглашением вернуться в городок имени тихого холма.

Где по приезде начинает разворачиваться форменная дичь, столь характерная для франшизы: меняющееся под вой сирен пространство, жуткие иррациональные на первый взгляд монстры и прочие невменяемые пассажиры - за что серия, собственно, и любима.

В плане общей канвы сценария, используемых локаций и оформления декораций картина снята очень близко к первоисточнику. Практически дословно и местами с покадровым цитированием. Джеймс буквально "идёт по сюжету" - городские улицы, апартаменты "Вудсайд", больница "Брукхэвен", лабиринт, набережная, отель "Лэйквью".

Вот только акценты в разворачиваемых событиях расставлены сильно иначе при попытке сохранить ключевые плот-твисты. И это не работает. Или работает ужасно.

Изначальная история Джеймса Сандерленда - это самокопание с постепенным самопогребением уставшего от жизненных испытаний депрессивного мужика средних лет.

Здесь пытались изобразить нечто похожее, но накрутили сверху кучу лишнего, серьезно размыв фокус, что в кинотеатральном хронометраже сильно бьет по общему восприятию.

Мы не зря все это время проводим параллели с игрой. Silent Hill 2 просто слишком значимая и огромная махина в массовой современной культуре, чтобы ее игнорировать.

В оптике зрителя, знакомого с игрой, а таких, скорее всего, большинство, общий посыл будет более-менее ясен. Режиссер Кристоф Ган попытался собрать и структурировать в своей работе лор франшизы, перекинув мостики от второй части к первой и третьей, что до него никто не делал. Возможно, какая-то часть аудитории даже скажет спасибо за такой фан-сервис.

Совсем другое дело - публика, которая со всеми этими Сайлент Хиллами не знакома. Очень высоки риски, что для них показанный набор плохо связанных между собой сцен покажется невнятным бредом из кошмаров при высокой температуре.

По технической части все неоднозначно. Визуальная составляющая выглядит вполне аутентично и вопросов не вызывает. Аналогичная ситуация с игрой актеров.

А вот Акира Ямаока на звуковом оформлении явно не дотягивает до уровня своих лучших лет - многие моменты, призванные устрашать, забиты одноклеточными скримерами. Хотя несколько классических треков маэстро все же использованы, в том числе заглавная тема на финальных титрах.

И раз уж речь зашла о концовке и мы предупредили о спойлерах: завершить все концепцией сна собаки - это отвратительно, мы такое осуждаем.

Оценка: 2 из 5.