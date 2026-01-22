Появился новый постер «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко

Чемпионат.com

«Кинопоиск» опубликовал новый постер фильма «К себе нежно». Напомним, что картину сняли по книге Ольги Примаченко.

Появился новый постер фильма «К себе нежно»
© Чемпионат

Постер «К себе нежно»

© «Кинопоиск»

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).