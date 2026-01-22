Появился новый постер фильма «К себе нежно»

«Кинопоиск» опубликовал новый постер фильма «К себе нежно». Напомним, что картину сняли по книге Ольги Примаченко.

Постер «К себе нежно»

© «Кинопоиск»

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).