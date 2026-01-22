В YouTube создают систему по борьбе с «мусорными ИИ-роликами»

Глава YouTube Нил Мохан опубликовал большое письмо к сообществу. В нём топ-менеджер обсудил современные тренды и рассказал, чего аудитории стоит ждать от платформы в 2026 году — больше качественных роликов, контента для разной аудитории и появления новых функций для удобства пользователей.

Мохан также затронул тему ИИ-роликов, которых становится всё больше на YouTube. Топ-менеджер признал, что некачественные ИИ-видео постепенно заполоняют платформу, поэтому с ними будут бороться. Сейчас администрация площадки разрабатывает системы, которые будут сокращать распространение подобного контента.

Рост популярности ИИ вызвал опасения по поводу низкокачественного контента, так называемого «ИИ-мусора». Как открытая платформа, мы предоставляем широкий спектр свободы выражения, при этом обеспечивая YouTube местом, где люди чувствуют себя комфортно. Но вместе с этой открытостью приходит ответственность поддерживать тот качественный опыт просмотра, которого хотят люди. Чтобы сократить распространение низкокачественного ИИ-контента, мы активно развиваем наши устоявшиеся системы, которые успешно боролись со спамом и кликбейтом, а также сокращали распространение низкокачественного, повторяющегося контента.

Мохан не стал вдаваться в детали этих систем, однако ранее YouTube уже принимал меры против крупных ИИ-каналов с фейковыми трейлерами фильмов Marvel и DC. Постигнет ли такая участь авторов схожих ИИ-видео, пока неизвестно.