Стартовал показ медицинского сериала «Полная совместимость»

Расписание выхода медицинского сериала «Полная совместимость»
22 января стартовал медицинский сериал «Полная совместимость». Шоу рассказывает историю амбициозного врача-трансплантолога Светланы, которая вынуждена спасать людей в суровых условиях северного города Заполярска, куда её взяли лишь из-за острой нехватки врачей.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Шоу запустилось с двух серий, а финал состоится 5 марта.
Расписание выхода сериала «Полная совместимость»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 22 января
- 2-я серия 22 января
- 3-я серия 29 января
- 4-я серия 5 февраля
- 5-я серия 12 февраля
- 6-я серия 19 февраля
- 7-я серия 26 февраля
- 8-я серия 5 марта