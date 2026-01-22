Стартовал показ медицинского сериала «Полная совместимость»

Расписание выхода медицинского сериала «Полная совместимость»

22 января стартовал медицинский сериал «Полная совместимость». Шоу рассказывает историю амбициозного врача-трансплантолога Светланы, которая вынуждена спасать людей в суровых условиях северного города Заполярска, куда её взяли лишь из-за острой нехватки врачей.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Шоу запустилось с двух серий, а финал состоится 5 марта.

Расписание выхода сериала «Полная совместимость»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 22 января
  • 2-я серия 22 января
  • 3-я серия 29 января
  • 4-я серия 5 февраля
  • 5-я серия 12 февраля
  • 6-я серия 19 февраля
  • 7-я серия 26 февраля
  • 8-я серия 5 марта