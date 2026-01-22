Объявлена дату выхода в онлайне боевика «Анаконда» с Джеком Блэком

Кинокомпания Sony Pictures раскрыла цифровую дату выхода фильма «Анаконда» — комедийного боевика с Полом Раддом и Джеком Блэком. Лента доберётся до Amazon Prime, iTunes и других стримингов уже 27 января.

Таким образом, комедия выйдет в онлайн-кинотеатрах спустя месяц проката. За этот срок лента собрала около $ 125 млн при бюджете в $ 45 млн. Судя по всему, картина полноценно окупится уже в цифровом формате.

«Анаконда» рассказывает о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.