Появились новые фото из сериала по роману Стругацких

В день рождения Леонида Ярмольника авторы представили его фото из предстоящей экранизации романа братьев Стругацких.

Леонид Ярмольник сыграл одного из значимых персонажей вселенной в сериале "Полдень". Напомним, что это экранизация романа братьев Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня". Проект создается при поддержке Института развития интернета.

Медиаслово

В проекте Ярмольник исполняет роль Рудольфа Сикорски - главы Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями. Именно Сикорски запускает цепочку событий, в центре которых - тревожная миссия Максима Каммерера. От исхода миссии зависит будущее Земли.