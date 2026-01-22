О животных и не только : что известно о семейной комедии «Доктор Гаф»

19 марта состоится премьера российской семейной комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашем в главной роли. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

12-летняя Марина сбегает из дома: она хочет вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга, — которая уже две недели не ест и не пьет. Девочка находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара, который обладает необычным даром: он умеет общаться с животными. У него получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками, которые были в приюте Доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов. Доктор Гаф и Марина отправляются на поиски собачек, и в этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

В ролях:

Сергей Гармаш — Доктор Гаф;

Ирина Розанова — Лапкина;

Алиса Руденко — Марина;

Борис Хвошнянский — Брамлей;

Ольга Медынич — Екатерина.

Кто снимал:

Создатели — о фильме

По словам режиссера Михаила Расходникова, основной посыл фильма заключается в том, что относиться к животным и людям нужно так, как хотелось бы, чтобы животные и люди относились к вам.

— Главный герой Доктор Гаф — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. В конце концов Доктор изменится благодаря чистому детскому сердцу ребенка, потому что такова суровая правда жизни: любовь и добро побеждают. А еще этот проект — моя мечта. По секрету: я сам почти Доктор Гаф, — добавил он.

Исполнитель главной роли Сергей Гармаш рассказал, что его герой — это непризнанный гений. Он немного угрюмый и неловкий в общении с людьми, но очень эмпатичный к животным.

— Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу — от мала до велика, — поделился актер.

Ирина Розанова, сыгравшая в фильме Лапкину, также считает, что «Доктор Гаф» — это кино о том, как важно бороться за тех, кто не может защитить себя.

— Для меня домашние питомцы — это настоящие друзья, которые могут научить нас преданности и любви. Когда у них проблемы, мы не можем просто сидеть сложа руки, — поделилась артистка.

