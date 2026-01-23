Мистический триллер «Цинга» с Никитой Ефремовым выйдет в феврале

26 февраля в прокат выйдет мистический триллер "Цинга" режиссера Владимира Головнева. Герой Никиты Ефремова отправляется на Ямал, где древние мифы оживают под бескрайним северным небом.

"В какой-то момент я очень увлекся дебютным кино, и "Цинга" стала тем проектом, который заинтересовал меня сразу, - отметил Никита Ефремов. - Во-первых, режиссер Владимир Головнев прекрасно знает Ямал, и меня сильно вдохновили как его собственные документальные работы, так и фильмы его отца. Посмотрев картину о Ямале, я понял, что это мощная и глубокая тема, которую было бы интересно и важно попробовать выразить средствами игрового кино - так, чтобы она была близка и зрителю". "Эти ожидания меня не обманули, хотя путь был непростым: и погодные условия, и сценарий порой словно сопротивлялись - возникало ощущение какой-то мистической проработки материала. Но в итоге мы находили выход из каждой ситуации", - продолжил актер.

Премьера картины состоялась на фестивале "Зимний", где она получила Гран-при, а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

"Цинга" - полнометражный игровой дебют Владимира Головнева, сценарий к которому постановщик написал при участии режиссера и продюсера Евгения Григорьева. Он основан на одной из ненецких легенд, которые Головнев слышал еще в детстве. По сюжету в глухих землях Полярного Урала послушник Федор (Никита Ефремов) сопровождает отца Петра (Дмитрий Поднозов) с миссией крещения кочевых оленеводов, но сталкивается с миром, где древние верования живы, а реальность обманчива.

Производством фильма занималась Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.