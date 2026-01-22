Появился тизер фантастического фильма «Властелины Вселенной»

Компания Amazon представила первый трейлер фильма «Властелины вселенной». Фантастическая картина выйдет в мировом прокате 5 июня.

© «Властелины вселенной»

Лента повествует о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на косическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, он отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби».

«Властелины Вселенной» — это картина, основанная на популярной серии игрушек от компании Mattel. Ранее по франшизе выходило несколько адаптаций, в том числе знаменитый мультсериал 1983 года «Хи-Мен и властелины вселенной».