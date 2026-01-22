Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»

«В своих беспокойных снах я вижу тот город…»

2000 год, папа приносит домой диск Silent Hill и говорит: «Играйся, сынок». В те времена игры в России не маркировали, родители обзоров не читали — поэтому и не думали, что моя прогулка по туманному городу приведёт к ночным кошмарам. А как иначе, если во вступлении герой забредал в тёмный переулок и встречал толпу кошмарных монстров? При этом выход запирался, в руках не было оружия, а твари пугающе стонали и тянулись к Гарри, не оставляя шанса на спасение. У героя был один выход — умереть. Суровый удар по неокрепшему юнцу, согласитесь?

Однако дискомфорт в Silent Hill соседствовал с завораживающей таинственностью. Я трясся от ужаса, но жаждал узнать, что скрывается за туманом, очередным переулком или загадкой с пианино.

С тех пор «Сайлент Хилл» всегда был со мной. Панический побег от Пирамидоголового во второй части. Трансформация уютной квартиры в извращённый кошмар в четвёрке. До чёртиков пугающие коридоры в P.T. Всё это навеки в сердце.

К чему это вступление? К тому что 22 февраля в российский прокат вышло «Возвращение в Сайлент Хилл» — и удовольствие от него, пусть и извращённое, получит лишь такой же одержимый фанат. Но если франшиза для вас непонятна, нелюбима и далека, даже не приближайтесь к кинотеатрам.

«Возвращение в Сайлент Хилл»: главное о фильме

Название: «Возвращение в Сайлент Хилл» (Return to Silent Hill)

Режиссёр: Кристоф Ган.

Актёры: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и другие.

Дата выхода в России: 22 января 2026 года.

Жанр: ужасы.

Страна: Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США.

«Возвращение в Сайлент Хилл»: где смотреть?

Российский прокат стартовал 22 января. В цифре фильм выйдет ориентировочно в марте.

«Этот город не сумасшедший. Это мы сумасшедшие»

Зритель, который пойдёт на «Возвращение в Сайлент Хилл», наверняка рассчитывает на профессиональное кино, где актёры убедительны, графика симпатичная, а сюжет целостен. Однако на премьере все 100 минут не покидало ощущение: я смотрю фанатское кино.

Вот в кадре появляется Мария, а я вижу не таинственную символичную красотку, а косплеера. Вот нарисованные монстры и уйма эффектов, над которыми корпел не профи, а энтузиаст, что вернулся со смены и по фану открыл графический редактор. А вот легендарные локации: сюжету фильма они совершенно не нужны, но поклонники их любят — поэтому знакомые здания на месте.

Поначалу такой подход шокирует. В каждом кадре видишь корявость, дешевизну и, если честно, хочешь бежать из зала. А потом принимаешь факт: да, это не вылизанный блокбастер, а творчество энтузиастов — и в таком творчестве есть некий извращённый шарм. Всё же профессионалы снимают идеально, однако временами стерильно, а фанаты — неуклюже, но всегда с чувством.

В «Возвращении в Сайлент Хилл» этой чувственности полно. Сам город неказистый, зато вполне атмосферный. Пирамидоголовый и медсёстры словно купили костюмы у косплееров — и всё равно тревожно выглядят и двигаются. Кристоф Ган напоминает не маститого режиссёра, а художественного руководителя, зато доносит ключевую идею: Сайлент Хилл — не место, а состояние души.

У меня фильм при всех минусах не вызвал чувства отторжения и показался по-своему очаровательным. Возможно, по простой причине: я хорошо знаю исходный материал и понимаю, что происходит. Тем временем зритель со стороны наверняка сойдёт с ума от этой каши и побывает будто в сюрреалистическом сне. Это ни разу не экранизация «Фоллаут», которая очарует даже неподготовленного человека. «Возвращение в Сайлент Хилл» — тусовка исключительно для ценителей, причём самых доброжелательных.

Хотелось бы, чтобы фильму не приходилось прощать столь многое. Взять Марию, которая в игре была обворожительной и олицетворяла стыдливые фантазии Джеймса. Её многозначительные фразы, кружение вокруг шеста и внезапные исчезновения были таинственными, интриговали, тянули к героине. В экранизации ничего подобного нет, так что образ Марии выстраиваешь, опираясь на игру. А как быть, если не проходил Silent Hill 2? Если хочешь сфокусироваться на кино и не вспоминать об игровых похождениях? Тогда вас ждёт разочарование.

При этом фильм растерял фирменную тонкость. Помните сцену в стрип-клубе, где Джеймс многозначительно смотрел на стакан? Тогда мысль ещё не проговаривали вслух, а игрок уже понимал: герой — алкоголик, который топит чувство вины в бутылке. Тем временем Кристоф Ган уже во вступлении показывает, как Джеймс напивается вусмерть. В итоге раньше времени раскрывает важный элемент головоломки.

В конце концов, взгляд Гана на сюжет весьма нетипичен. Он вроде говорит о персональной драме одной семьи, однако при этом уделяет слишком много внимания секте, делает её причиной трагедии. Этим как-то неловко перетягивает фокус с личного ада на сомнительного внешнего врага.

Какими бы серьёзными ни были грехи «Воскрешения в Сайлент Хилл», я не подключусь к разгрому фильма. В нём есть неумелая и неогранённая, но всё-таки чувственность. Если честно, экранизацию я посмотрел с бо́льшим удовольствием, чем многие безжизненные блокбастеры Marvel вроде «Квантомании» и «Чёрной пантеры 2». Вот только взгляните на оценки перечисленных фильмов, они почему-то выше.

«Возвращение в Сайлент Хилл»: стоит ли смотреть?

От экранизации Кристофа Гана можно получить удовольствие, но при ряде значимых условий. Вы любите Silent Hill, готовы прощать многочисленные промахи и понимаете, что идёте, по сути, на фанатское кино. Если это не про вас, то «Возвращение в Сайлент Хилл» покажется сокрушительным провалом.

Оценка «Возвращения в Сайлент Хилл» — 6 из 10

Понравилось

Сайлент Хилл и монстры выглядят дёшево, но атмосферно

Ган вполне чувственно показывает персональный ад.

Не понравилось