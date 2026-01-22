Вышел большой трейлер четвертого сезона мультсериала «Неуязвимый»

Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» стартует 18 марта — большой трейлер
Компания Amazon раскрыла дату выхода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Продолжение супергеройского шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video 18 марта. Авторы также представили большой трейлер проекта.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Четвёртый сезон расскажет, как главные герои столкнутся с Траггу — правителем планеты Вильтрум. Ранее авторы сообщили, что проект продлили на пятый сезон. Создатели анимационного сериала уже записали реплики для будущего продолжения.
«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов».
Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.