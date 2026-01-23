Автора фильма без единого слова в третий раз номинировали на «Оскар»

Петербургский режиссер Константин Бронзит рассказал о своих эмоциях после получения номинации на премию "Оскар".

Константин Бронзит уже в третий раз стал претендентом на одну из самых престижных кинонаград мира. На этот раз с анимационным фильмом "Три сестры", в котором трудно найти какие-то пересечения с одноименной пьесой Чехова. История здесь совсем иная: она о трех дамах, взрослых и очень сдержанных в эмоциях, живущих по соседству на вымышленном острове...

И тут вдруг в их дом вселяется бодрый и колоритный моряк, в которого три чопорные женщины начинают наперебой влюбляться... Да, в этом рисованном мультике в итоге есть много чему улыбнуться.

Так, очевидно, и поступили в Американской киноакадемии, решив номинировать российский мультфильм в числе других пяти претендентов (а всего в шорт-листе их было 15).

"Я воспринимаю это как чудо, потому что это третий раз со мной происходит. Каждый раз как сдаешь экзамен. Все сложнее и сложнее, - рассказал Константин Бронзит в интервью "Пятому каналу". - Эмоции зашкаливают, градус описать невозможно. У меня смешное легкое кино, по сути, хотя тоже о судьбах людей. Вы знаете, грузить, как выясняется, гораздо легче, чем смешить..."

И добавил:

"Еще один плюс большой - мое кино без слов. Я умудряюсь рассказать историю в течение 15 минут без единого слова!"

Между тем

Константин Бронзит номинируется на премию "Оскар" уже в третий раз. Прежде номинантами становились фильмы "Уборная история - любовная история" (2009 год) и "Мы не можем жить без космоса" (2016 год). Выиграет ли режиссер из Санкт-Петербурга уже с третьей попытки?!

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 15 на 16 марта 2026 года.