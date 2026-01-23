Завершились съемки фильма по Resident Evil

22 января завершилось производство фильма Resident Evil. Съёмки новой картины начались осенью и продлились примерно три месяца. Премьера «Обители зла» состоится 18 сентября 2026 года.

Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее режиссёр ленты Зак Креггер отмечал, что это будет полностью оригинальная история во вселенной Resident Evil, где не будет Леона и других знаковых героев серии. При этом постановщик сфокусируется на ощущении ужаса, который творится на улицах Раккун-Сити.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри («Разделение»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).