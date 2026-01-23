Телеканал «МУЛЬТ» представляет мультсериал «Горошек и компания»

Премьера анимационного сериала «Горошек и компания» студии «100 КилоВатт» состоится 24 января на телеканале «МУЛЬТ». Зрители получат возможность посмотреть сразу 12 серий!

© tlum.ru

Тая, Филя и Горошек живут в небольшом городке. Тая и Филя — очень разные по характеру двойняшки-первоклассники, а Горошек — их младший брат, который своим трогательным и наивным видом умиляет всех вокруг. Компания любит играть с друзьями Даней и Варей, заботиться о хомяке Пухле, а ещё помогать бабушке и дедушке, которые следят за детьми, когда родители на работе.

Проект учит дружить, поддерживать близких и по-настоящему уважать взрослых. А ещё показывает, как не зацикливаться на промахах, а посмеяться над ними, сделать выводы и превратить обычный день в приключение!

«Главная идея проекта "Горошек и компания" — показать весёлую, узнаваемую семейную жизнь через призму детских приключений, где каждый день превращается в маленький праздник, повод посмеяться и чему-то научиться. Мы хотим показать, что время, проведённое с семьёй, — самое главное! Мы все вместе играем, поём, смеёмся, смотрим телевизор и, конечно, понимаем, что любовь к близким, общее чувство юмора — прекрасные союзники счастья!» — говорит автор идеи, генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева.

Главный герой Горошек — младший ребёнок в семье, вокруг него закручиваются почти все истории. Это эмоциональный и очень непосредственный малыш, который всё время что-то пробует, чему-то учится и по-детски неожиданно комментирует происходящее. Тая — 7-летняя первоклассница, активная девочка, по-хорошему выскочка с сильным чувством справедливости. Говорит всегда прямо всё, что думает, иногда резко, но всегда очень честно. Филя — громкий и изобретательный мальчишка. С одной стороны, он очень любопытный и деятельный, а с другой — по-детски ленивый, особенно когда речь идёт об уроках или «скучных» делах, таких как уборка комнаты.

Создатели отмечают, что вдохновение черпали в самых обычных домашних историях, детских шутках и анекдотах, которые случаются дома каждый день.

Сериал выполнен в технике рисованной 2D-анимации в вертикальном формате. Каждая серия длится 5 минут 30 секунд.