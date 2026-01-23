Фильм «Кристоферы» со звездой «Властелина колец» выйдет весной

Издание Deadline раскрыло дату выхода фильма «Кристоферы». Премьера картины в США состоится 10 апреля. В мировом прокате лента также появится весной.

«Кристоферы» повествует о сыне и дочери известного художника Джулиана Склара. Он не общается с детьми, из-за чего они начинают претендовать на его картины. Герои нанимают искусствоведа, чтобы тот тайно закончил серию работ художника — картины они продадут после смерти автора, заработав миллионы.

Главную роль сыграл звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Иэн Маккелен. В фильме также снялись Микейла Коул («Чёрное зеркало»), Джеймс Корден («Хоть раз в жизни») и другие актёры. Режиссёром выступил Стивен Содерберг — автора серии «Одиннадцать друзей Оушена».