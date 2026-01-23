Большой трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» покажут 25 января

Компания Nintendo объявила, что 25 января проведёт трансляцию Nintendo Direct, посвящённую мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино». Во время эфира авторы представят новый трейлер картины. Авторы также представили свежий кадр проекта, на которых показаны Марио и Луиджи в огненной форме.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях водопроводчиков. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Анимационная лента выйдет в мировом прокате 3 апреля 2026 года. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).