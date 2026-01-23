Опубликован трейлер криминального фильма «Тюнер»

Компания Black Bear выпустила трейлер фильма Tuner («Тюнер»). Криминальный триллер выйдет в зарубуженом прокате 29 мая.

Сюжет повествует о бывшем музыканте Нике Уайте, который обладает чутким слухом — благодаря этому, он умеет настраивать инструменты. Вскоре герой решает применить навык для взлома сейфов, из-за чего его жизнь начинает меняться.

Одну из главных ролей исполнил звезда фильмов «Человек дождя» и «Тутси» Дастин Хоффман. Вместе с ним в картине сыграли Лео Вудалл («Белый лотос»), Гавана Роуз Лю («Её личный ад») и другие актёры.