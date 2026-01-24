Вышел трейлер сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Компания Paramount представила трейлер сериала «Йеллоустоун: Маршалы». Спин-офф знаменитого шоу «Йеллоустоун» стартует 1 марта.

© Чемпионат.com

Проект расскажет об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон, по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.

Самого Кейси вновь исполнит Люк Граймс («Настоящая кровь»). В сериале также снялись Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Гил Бирмингем («Ветреная река»), Эш Сантос («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Шоураннером выступает Спенсер Хаднат — один из авторов сериала «Спецназ».

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Paramount.