В конце 2025 года в международный прокат вышел фильм «Аватар: Огонь и пепел» — третья часть франшизы Джеймса Кэмерона о противостоянии жителей далекой планеты Пандора и людей-колонизаторов. Сборы триквела уже превысили миллиард долларов, а в планах режиссера — еще как минимум две части этой фантастической саги. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Аватар 4»: дата выхода, сюжет и каст квадриквела.

Главное о фильме

Страна: США.

США. Оригинальное название: Avatar 4.

Avatar 4. Жанр: научная фантастика, фэнтези, приключенческий боевик.

научная фантастика, фэнтези, приключенческий боевик. Режиссер: Джеймс Кэмерон.

Джеймс Кэмерон. Франшиза: «Аватар».

«Аватар». Когда выйдет: 2029 год.

2029 год. Покажут ли в России: неизвестно.

неизвестно. В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Мишель Йео, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер и другие.

Фильм входит во франшизу «Аватар», которую запустил одноименный фильм, вышедший в 2009 году. К началу 2026-го киновселенную из трех фильмов дополняют две компьютерные игры и несколько комиксов.

У фильма «Аватар 4» пока нет официального названия. По слухам, четвертая часть франшизы может называться «Аватар: Всадник тулкуна». Возможные названия всех глав «Аватара» появились в сети еще в 2018 году. Подзаголовок сиквела («Путь воды») совпал с итоговым вариантом, а вот предполагаемое название триквела («Аватар: Носитель семени») не подтвердилось.

Дата выхода

Изначально квадриквел должен был выйти в 2022 году — в итоге в 2022-м до больших экранов добралась только вторая часть франшизы. Премьеру четвертого «Аватара» неоднократно переносили — сначала на 2024-й, затем на 2026-й, а потом и вовсе на 2029-й.

Мировая премьера фильма «Аватар 4» запланирована на 21 декабря 2029 года.

Неизвестно, увидят ли россияне четвертого «Аватара» в кинотеатрах. Две предыдущие части франшизы в стране показывали с помощью параллельного проката.

Интересно, что российские кинотеатры отказались показывать фильм «Аватар: Огонь и пепел» во время новогодних праздников (официальный выход картины в мировой прокат состоялся 19 декабря 2025 года) — релиз отложили практически на месяц. Задержка российской премьеры оказалась не единственной проблемой: после того как третий «Аватар» все же вышел в параллельный прокат, зрители начали жаловаться на низкое качество пиратской копии, которую крутили кинотеатры.

Сюжет

О сюжете «Аватара 4» мало что известно. Квадриквел продолжит историю семьи Салли — правда, непонятно, от чьего именно лица будет вестись повествование. Напомним, что главным героем в первых двух фильмах был Джейк Салли (Сэм Уортингтон), а в третьем рассказчиком стал его сын Ло’ак (Бритен Далтон). Зрителей ждет значительный скачок во времени.

Между событиями третьего и четвертого фильмов пройдет восемь лет. При этом «Аватар 4» и «Аватар 5» расскажут одну историю, как это было с «Путем воды» и «Огнем и пеплом».

В декабре 2022 года режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что уже закончил сценарий квадриквела и получил восторженную реакцию от студии. Он добавил, что в процессе работы над второй и третьей частями получал несколько страниц рекомендательных правок от руководства.

«Когда я сдал сценарий к четвертой части, креативный директор написал мне электронное письмо со словами: "Черт возьми!" Я спросил: "А где же правки?» И она ответила: "Это и есть правки». Это по-хорошему безумно, правда?» — Джеймс Кэмерон, режиссер франшизы «Аватар».

Производство

Первые новости о четвертом «Аватаре» появились еще в 2012 году. С тех пор режиссер Джеймс Кэмерон неоднократно возвращался к разговору о квадриквеле, но не давал никакой конкретной информации о работе над фильмом. В 2022 году он сообщил, что может уступить режиссерское кресло «Аватара 4» кому-то другому, однако позже все же решил продолжить работу над франшизой.

Часть материала для четвертого «Аватара» уже отснята. Некоторые сцены снимали одновременно с производством второй и третьей частей. Это позволило избежать взросления юных актеров в кадре.

Продакшен «Аватара 4» официально стартовал в сентябре 2022 года. В начале 2024 года Кэмерон заявил, что не приступит к дальнейшим съемкам до тех пор, пока не увидит кассовый успех «Аватара 3».

Фильму «Аватар: Огонь и пепел» потребовалось чуть больше двух недель, чтобы собрать миллиард долларов в прокате. Пока непонятно, достигнет ли картина отметки в два миллиарда, как обе предыдущие части.

В декабре 2025-го Кэмерон рассказал, что зрители узнают сюжет четвертого и пятого «Аватаров», даже если студия Disney все же не даст им зеленый свет.

«Я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — полушутливо пообещал он.

К концу января 2026-го основные съемки «Аватара 4» так и не стартовали. Кэмерон несколько раз подчеркивал, что ему важно найти способ удешевить производство будущих картин. Велика вероятность, что Кэмерон будет работать над четвертой и пятой частями франшизы одновременно.

Актеры и роли

В продолжении «Аватара» вернутся все ключевые герои франшизы: коренные жители Пандоры на’ви, люди, перебравшиеся на планету с умирающей Земли, и рекомбинанты. Центром истории вновь станет семья Салли — скорее всего, «Аватар 4» сфокусируется не на Джейке и Нейтири, а на их детях.

Какие персонажи появятся в фильме «Аватар 4»

Джейк Салли (Сэм Уортингтон) — бывший морпех, в конце первого фильм стал на’ви. Некоторое время был главой клана Оматикайя, во втором фильме стал частью клана Меткайина. Торук Макто (то есть наездник Большой Тени, огромного крылатого монстра), легендарная фигура для всех на’ви;

Нейтири (Зои Салдана) — жена Джейка;

Ло’ак (Британ Далтон) — средний сын Джейка и Нейтири, был рассказчиком в третьем «Аватаре»;

Кири (Сигурни Уивер) — дочь аватара доктора Грейс Огустин, воспитанница семьи Салли. Не имеет отца, поскольку родилась от семени Эйвы. Обладает уникальными способностями;

Майлз «Паук» Скорро (Джек Чемпион) — биологический сын полковника Куоритча, воспитанник семейства Салли, возлюбленный Кири. Благодаря способностям Кири научился дышать воздухом Пандоры, который ядовит для остальных людей;

Туктирей / Тук (Тринити Блисс) — младшая дочь Джейка и Нейтири;

Паякан — мятежный тулкун, который прошел путь от изгнанника до полноправного члена стаи, духовный брат Ло’ака;

Мо’ат (Си Си Эйч Паундер) — мать Нейтири, тсахик (духовный лидер) клана Оматикайя;

Тоновари (Клифф Кертис) — лидер клана Меткайина, вдовец, отец Ао’нунга, Циреи и новорожденной малышки Прил;

Цирея (Бейли Басс) — дайверша из клана Меткайина, дочь вождя, влюблена в Ло’ака;

Варанг (Уна Чаплин) — глава клана Мангкван, мечтающая подчинить себе остальные кланы на’ви, возлюбленная Куоритча;

Пейлак (Дэвид Тьюлис) — глава клана Торговцев Ветром. В третьем фильме подвергся нападению клана Мангкаван, дальнейшая судьба неизвестна;

Иэн Гарвин (Джемейн Клемент) — морской биолог, работает на RDA, в третьем фильме помог Джейку сбежать из людского плена;

Норм Спеллман (Джоэл Дэвид Мур) — ученый, был участником программы «Аватар», но перешел на сторону на’ви.

Скорее всего, в четвертом «Аватаре» появится и главный антагонист франшизы полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг). Джейк одолел его в финале первого «Аватара», однако в следующей части Куоритч вернулся в теле рекомбинанта.

В финале третьего «Аватара» окруженный врагами Куоритч добровольно прыгнул в пропасть. Неизвестно, что случилось с рекомбинантом после падения. Если верить Джеймсу Кэмерону, у всей франшизы «Аватара» будет один главный злодей — это значит, что история полковника Куоритча далека от завершения.

Появятся в четвертом «Аватаре» и совершенно новые персонажи. Одним из них станет героиня оскароносной Мишель Йео («Все, везде и сразу») — актриса сняла часть своих сцен для «Аватара 4» еще в 2022 году. Изначально СМИ утверждали, что Йео досталась роль доктора Карину Моуг. В начале 2026-го Джеймс Кэмерон опроверг эту информацию и сообщил, что актриса сыграет на’ви по имени Пактуэйлат.