Топ-25 лучших супергеройских фильмов всех времен

Большинство супергеройских фильмов выпускают в рамках киновселенной Marvel (MCU), соперничать с ней традиционно пытается медиафраншиза DC. При этом зрителей цепляют и авторские фильмы, которые отличаются глубиной персонажей, качеством постановки или оригинальным сюжетом. «Лента.ру» публикует список 25 лучших фильмов про супергероев XXI века, по версии критиков и зрителей.

Оригинальное название: Spider-Man 2

Страна: США

Год выхода: 2004

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Сэм Рэйми

В главных ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Джеймс Франко, Альфред Молина, Розмари Харрис, Дж.К. Симмонс, Донна Мерфи

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4

Рейтинг IMDb: 7,5

Рейтинг Rotten Tomatoes: 93 процента «свежести» по мнению критиков

Питер Паркер (Тоби Магуайр) пытается понять, как совместить учебу и работу с тайной жизнью супергероя. Желая наладить отношения с Мэри Джейн (Кирстен Данст) и сосредоточиться на образовании, он хочет отказаться от своего альтер эго. Однако городу угрожает новый враг — гениальный ученый доктор Отто Октавиус (Альфред Молина), который после рокового эксперимента превращается в могущественного и неконтролируемого Доктора Осьминога.

Ситуация усугубляется тем, что лучший друг Питера, Гарри Озборн (Джеймс Франко), жаждущий мести за смерть отца, ошибочно считает Человека-паука его убийцей и спонсирует опасные опыты Октавиуса.

«Человек-паук 2» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Оригинальное название: Hellboy

Страна: США

Год выхода: 2004

Основан на: комиксах издательства Dark Horse Comics

Режиссер: Гильермо дель Торо

В главных ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сэльма Блэр, Руперт Эванс, Карел Роден

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0

Рейтинг IMDb: 6,9

Рейтинг Rotten Tomatoes: 81 процент «свежести», по мнению критиков

Во времена Второй мировой нацисты в отчаянной попытке переломить ход войны проводят запретный оккультный ритуал. Они хотят призвать из ада могущественное божество Огдру Джахад, однако их планы нарушает американский спецназ.

После закрытия портала в ад в лаборатории находят юного красного чертенка. Доктор Брум (Джон Херт) усыновляет монстра и называет его Хеллбоем.

Взрослый Хеллбой (Рон Перлман), как и его приемный отец, начинает работать в специальном отделе по борьбе с паранормальными явлениями при ЦРУ. Однако древнее пророчество гласит, что именно он однажды откроет врата ада и станет причиной апокалипсиса. Хеллбою предстоит не просто сразиться с воскрешенным колдуном Распутиным (Карел Роден), но и выбрать, кем он хочет быть — героем или чудовищем.

Хеллбой: лучшее и худшее из франшизы

В 2008 году вышло продолжение «Хеллбой II: Золотая армия», которое понравилось зрителям и критикам даже больше: на «Кинопоиске» фильм получил оценку 7,1, на IMDb — 7,0, а на Rotten Tomatoes — 86 процентов «свежести».

В 2019 году франшизу перезапустили с другими актерами и Нилом Маршаллом в режиссерском кресле. Однако картина оказалась провальной: критики дали ей всего 17 процентов «свежести», а пользователи IMDb и «Кинопоиска» оценили на 5,3 и 6,2 соответственно.

Оригинальное название: Constantine

Страна: США, Германия

Год выхода: 2005

Основан на: комиксах DC

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Гэвин Россдэйл, Тильда Суинтон

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 7,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 46 процентов «свежести», по мнению критиков

Через 15 лет после премьеры фильма Rotten Tomatoes извинился за негативную оценку. В статье картину назвали «сентиментальным культовым фаворитом» и отметили ее уникальность относительно других супергеройских фильмов. Отдельное внимание уделили и превосходным актерам второго плана, а также «одному из лучших и самых уникальных представлений об аде», который похож на опустошенный ядерным взрывом мегаполис.

Главный герой фильма — медиум и экзорцист Джон Константин (Киану Ривз). Он наделен даром видеть потустороннее.

Не справившись с видениями, в юности Константин пытался свести счеты с жизнью, но был реанимирован. Эта попытка обрекла его душу на вечные мучения в аду, где он уже успел побывать во время клинической смерти, — и впечатления оказались настолько ужасными, что теперь Константин всеми силами пытается заслужить искупление. Для этого он стал экзорцистом и спасает людей от живущих на Земле демонов, надеясь таким образом заслужить отпущение грехов.

Однажды к нему за помощью обращается детектив Анджела Додсон (Рэйчел Вайс), которая расследует самоубийство своей сестры-близняшки Изабель (тоже Рэйчел Вайс). Это дело оказывается намного серьезнее, чем все изначально предполагали, и может решить судьбу не только Джона, но и всего человечества.

В 2014 году вышел сериал «Константин» с Мэттом Райаном в главной роли, но его закрыли после первого сезона.

Оригинальное название: Batman Begins

Страна: США, Великобритания

Год выхода: 2005

Основан на: комиксах DC

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Кэти Холмс, Майкл Кейн, Киллиан Мерфи, Том Уилкинсон, Лиам Нисон

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 8,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 94 процентов «свежести», по мнению критиков

Первая часть франшизы о Бэтмене от Кристофера Нолана («Начало», «Интерстеллар» , «Оппенгеймер») рассказывает о событиях, которые подталкивают Брюса Уэйна к тому, чтобы стать супергероем.

По сюжету родителей юного Брюса (Кристиан Бэйл) убивают у него на глазах в одном из переулков Готэма. Преступника арестовывают, а спустя 14 лет отпускают на свободу. Уэйн решает самостоятельно отомстить ему, но его планам мешают. В итоге он постепенно погружается в преступный мир и попадает в Лигу Теней — международное тайное общество, которое с давних пор объединяет суперзлодеев.

Со временем Уэйн меняет свои взгляды и возвращается в Готэм, чтобы бороться с преступностью в образе мстителя Бэтмена. Новому супергерою предстоит спасти город от уничтожения и не дать главе Лиги Теней воплотить свои планы в жизнь.

Оригинальное название: The Dark Knight

Страна: США, Великобритания

Год выхода: 2008

Основан на: комиксах Marvel DC

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол, Гари Олдман, Майкл Кейн, Морган Фриман

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5

Рейтинг IMDb: 9,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 94 процента «свежести», по мнению критиков

Вторая часть супергеройской трилогии «Темный рыцарь», созданной Кристофером Ноланом. Бэтмену (Кристиан Бэйл) предстоит спасти Готэм от охватившего город наплыва преступности.

Главной угрозой для супергероя становится неуловимый Джокер (Хит Леджер). Он убивает невиновных людей и обещает не останавливаться, пока Бэтмен не согласится раскрыть свою личность всему миру.

«Темный рыцарь» Кристофера Нолана был номинирован на «Оскар» восемь раз и удостоился двух наград — за лучший звук и за лучшую мужскую роль второго плана, которую посмертно получил Хит Леджер. Однако отсутствие картины в главной категории — «Лучший фильм» — вызвало столь значительный общественный резонанс, что Академии кинематографических искусств и наук пришлось пересмотреть свои правила: число номинантов в этой категории увеличили с пяти до десяти. Впоследствии это решение назвали «Правилом Темного рыцаря» (The Dark Knight Rule).

Оригинальное название: Iron Man

Страна: США, Канада

Год выхода: 2008

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Джон Фавро

В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Терренс Ховард, Лесли Бибб, Шон Тоуб

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0

Рейтинг IMDb: 7,9

Рейтинг Rotten Tomatoes: 94 процента «свежести», по мнению критиков

Первый фильм в киновселенной Marvel.

Гениальный миллиардер-изобретатель и владелец оружейной компании Тони Старк (Роберт Дауни — младший) попадает в плен к афганским террористам. Боевики тяжело ранят Старка и заставляют сделать для них мощное оружие.

Вместо этого миллиардер тайно создает высокотехнологичный костюм-экзоскелет с реактивным ранцем. В нем он сбегает из плена и заодно уничтожает логово злодеев. Вернувшись домой, Старк начинает совершенствовать свой костюм, превращая его в броню Железного человека — с ее помощью изобретатель спасает оказавшихся в опасности людей. Параллельно он узнает, что близкие ему люди могут оказаться не теми, за кого он их принимал.

«Железного человека» номинировали на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука.

Оригинальное название: The Dark Knight Rises

Страна: США, Великобритания

Год выхода: 2012

Основан на: комиксах DC

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Том Харди, Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Гари Олдман, Морган Фриман

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2

Рейтинг IMDb: 8,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 87 процентов «свежести», по мнению критиков

Оригинальное название: The Avengers

Страна: США

Год выхода: 2012

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Джосс Уидон

В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 8,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 91 процент «свежести», по мнению критиков

Однако появление нового опасного террориста, известного как Бейн (Том Харди), вынуждает Бэтмена вновь надеть костюм и вернуться к борьбе за справедливость.

Оригинальное название: X-Men: Days of Future Past

Страна: Великобритания, США, Канада

Год выхода: 2014

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Брайан Сингер

В главных ролях: Хью Джекман, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Холли Берри

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 7,9

Рейтинг Rotten Tomatoes: 90 процентов «свежести», по мнению критиков

Локи (Том Хиддлстон) с помощью посоха подчиняет своей воле полезных ему людей, в том числе Соколиного Глаза (Джереми Реннер). С его помощью он готовит масштабное вторжение инопланетной расы киборгов Читаури, которые должны помочь ему захватить Землю.

Противостоять ему предстоит Мстителям — только что созданному отряду супергероев, в который входят Железный человек (Роберт Дауни — младший), Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон), Халк (Марк Руффало), Капитан Америка (Крис Эванс) и брат Локи, Тор (Крис Хемсворт). Но прежде всего им предстоит научиться работать сообща.

В недалеком будущем всех мутантов могут истребить Стражи — роботы, созданные для охоты за людьми с суперсилами. Единственный способ спастись — изменить прошлое так, чтобы Стражей не создали.

Чтобы исправить будущее, сознание Росомахи (Хью Джекман) отправляют в 1973 год, в его более юное тело. Он должен объединиться с другими Людьми Икс и помешать разработке Стражей. Однако все оказывается сложнее, чем задумывалось: юный Профессор Х (Джеймс Макэвой) потерял веру в свои идеи, Магнето (Майкл Фассбендер) заперт в подземной тюрьме, а люди не знают, как реагировать на окружающих их мутантов.

Оригинальное название: Guardians of the Galaxy

Страна: США, Великобритания

Год выхода: 2014

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Ли Пейс, Майкл Рукер, Карен Гиллан

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 8,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 91 процент «свежести», по мнению критиков

В руки космического путешественника и авантюриста Питера Квилла (Крис Пратт) попадает таинственный артефакт. Выясняется, что он принадлежит безжалостному злодею Ронану (Ли Пейс), который планирует подчинить себе Вселенную.

В итоге Питер становится главной мишенью для всех охотников за головами. Чтобы выжить, ему предстоит объединить силы с четверкой таких же изгоев, как он сам: говорящим воинственным енотом Ракетой (в оригинале озвучивает Брэдли Купер), человекоподобным деревом Грутом (в оригинале озвучивает Вин Дизель), опасной Гаморой (Зои Салдана) и мстительным Драксом (Дэйв Батиста). Чтобы спасти Вселенную, им предстоит научиться работать вместе и стать стражами Галактики.

Оригинальное название: Logan

Страна: США

Год выхода: 2017

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 8,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 93 процента «свежести», по мнению критиков

2029 год. Логан (Хью Джекман), способности которого к регенерации почти утрачены, ухаживает за больным Чарльзом Ксавье (Патрик Стюарт). Тот стал опасен для окружающих из-за вызванных болезнью мозга телепатических приступов. Чтобы прокормиться, Росомаха работает водителем лимузина.

Однажды его просят помочь 11-летней девочке-мутанту Лоре (Дафни Кин). Логан должен отвезти ее в Эдем, где якобы находятся другие выжившие мутанты, которых почти не осталось.

«Логана» номинировали на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Оригинальное название: Thor: Ragnarok

Страна: США

Год выхода: 2017

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Тайка Вайтити

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Марк Руффало

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 7,9

Рейтинг Rotten Tomatoes: 93 процента «свежести», по мнению критиков

Тор (Крис Хэмсворт) возвращается в Асгард в поисках таинственного врага, который охотится за Камнями Бесконечности. Там он понимает, что действия его брата Локи (Том Хиддлстон), захватившего трон Асгарда, приблизили другое страшное событие — Рагнарек. По легенде он знаменует собой последнюю битву Асгарда, которая приведет к его полному и окончательному уничтожению.

В отчаянной попытке предотвратить надвигающийся апокалипсис Тор вынужден обратиться за помощью к Халку (Марк Руффало). Вместе героям предстоит сойтись в смертельной схватке со злейшим врагом всех девяти миров — древним огненным демоном Суртуром (Клэнси Браун).

Оригинальное название: Avengers: Infinity War

Страна: США

Год выхода: 2018

Основан на: комиксах Marvel

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 8,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 85 процентов «свежести», по мнению критиков

Мстители сталкиваются с новой, самой серьезной угрозой — Таносом (Джош Бролин), который планирует уничтожить половину населения Вселенной с помощью Камней Бесконечности. Таким образом он пытается справиться с кризисом перенаселения и сбалансировать численность живых существ на планетах.

Чтобы остановить его, к Мстителям присоединяются Стражи Галактики, Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербетч), Локи (Том Хиддлстон), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Вижн (Пол Беттани) и другие супергерои. Однако Танос постепенно одерживает верх, захватывая Камни Бесконечности один за другим.

Перед финальным сражением с ним Доктор Стрэндж просчитывает миллиарды возможных вариантов развития событий и выясняет, что лишь один из них заканчивается победой. Со временем становится понятно, что сыграть решающую роль в достижении этого будущего должен не кто иной, как Железный Человек (Роберт Дауни — младший).

Оригинальное название: Avengers: Endgame

Страна: США

Год выхода: 2019

Основан на: комиксах Marvel

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 8,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 94 процента «свежести», по мнению критиков

Последний фильм «Саги бесконечности» , которая объединила более 20 фильмов киновселенной Marvel. После событий «Войны бесконечности» половина человечества, в том числе многие супергерои, были уничтожены — Танос (Джош Бролин) все-таки использовал Камни. Спустя несколько лет люди все еще не оправились от сокрушительной потери, а «Мстители» распались.

Все меняется, когда в реальный мир возвращается Человек-муравей (Пол Радд): все эти годы он был заперт в квантовом измерении. Супергерой предлагает построить машину времени на основе квантового туннеля, обратить время вспять и изменить будущее.

«Мстителей: Финал», как и «Войну бесконечности», номинировали на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Однако статуэтку оба фильма не получили.

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Оригинальное название: Zack Snyder's Justice League

Страна: США

Год выхода: 2021

Основан на: комиксах DC

Режиссер: Зак Снайдер

В главных ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер, Рэй Фишер

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Рейтинг IMDb: 7,9

Рейтинг Rotten Tomatoes: 71 процент «свежести», по мнению критиков

После смерти Супермена (Генри Кавилл) на Земле просыпаются три Материнских куба — артефакта, которые способны изменить планету. Тем временем в другом мире пробуждается Дарксайд — могущественный завоеватель с планеты Апокалипсис, стремящийся присвоить себе все три куба.

Противостоять ему пытаются Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина (Галь Гадот), однако справиться без помощи они не могут. Для победы нужны силы Аквамена (Джейсон Момоа), Флэша (Эзра Миллер) и других супергероев, которые объединятся в Лигу справедливости.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home

Страна: США

Год выхода: 2021

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Джон Уоттс

В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Уиллем Дефо, Альфред Молина

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Рейтинг IMDb: 8,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 93 процента «свежести», по мнению критиков

После того как личность Человека-паука (Том Холланд) стала известна всему миру, жизнь Питера Паркера оказывается под угрозой. Пытаясь исправить ситуацию, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), однако все идет не по плану. Теперь чтобы спасти вселенные, Питеру предстоит сделать сложный выбор. А на пути к нему — встретить старых врагов, новых друзей и даже несколько параллельных версий самого себя.

«Дэдпул и Росомаха»

Оригинальное название: Deadpool & Wolverine

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада

Год выхода: 2024

Основан на: комиксах Marvel

Режиссер: Шон Леви

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Рейтинг IMDb: 7,5

Рейтинг Rotten Tomatoes: 78 процентов «свежести», по мнению критиков

Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) должен вновь стать Дэдпулом, чтобы разрушить планы организации «Управление временными изменениями». Для этого ему необходимо воскресить Росомаху (Хью Джекман) или хотя бы найти его версию в альтернативной вселенной и привести в свой мир.

Вместе им предстоит отправиться в Пустоту, встретить сотни версий Дэдпула (даже Дэдпула-собаку) и уничтожить Потрошитель времени — устройство, которое способно разрушить все вселенные.

Оригинальное название: Superman

Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Год выхода: 2025

Основан на: комиксах DC

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги, Скайлер Гизондо, Мария Габриела де Фария

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7

Рейтинг IMDb: 7,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 83 процента «свежести», по мнению критиков

Рожденный на Криптоне Кларк Кент (Дэвид Коренсвет) считает своим долгом защищать планету, на которой он вырос, — Землю. Для этого он не только спасает отдельных людей, но и вмешивается в конфликты между странами. Защитив одно из государств от вторжения соседей, Супермен навлекает на себя гнев Лекса Лютора (Николас Холт).

Лютор не остановится ни перед чем, чтобы очернить героя в глазах общественности и взять его в плен. Узнав неприятную правду о своей родной криптонской семье, Кларк должен решить, может ли он быть тем героем, которым всегда себя считал.

Какие еще фильмы по комиксам стоит посмотреть

Неуязвимый (Unbreakable), 2000. На Rotten Tomatoes критики оценили фильм на 70 процентов «свежести», а пользователи «Кинопоиска» и IMDb — на 7,1 и 7,3 соответственно.

«Хранители» (Watchmen), 2009. Критики на Rotten Tomatoes оценили фильм на 64 процента «свежести, но зрители приняли его теплее: на «Кинопоиске» картина получила 7,7, а на IMDb — 7,6 балла.

«Пипец» (Kick-Ass), 2010. Нестандартный супергеройский фильм про школьника, который надел костюм и пытается бороться со злом без каких-либо способностей. Критики с Rotten Tomatoes оценили картину на 78 процентов «свежести», на IMDb она получила 7,6, а на «Кинопоиске» — 6,9 балла.

«Новый Человек-паук» (The Amazing Spider-Man), 2012. Перезапуск фильмов о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом в главной роли. На «Кинопоиске» и IMDb его оценили на 6,9, а на Rotten Tomatoes фильм получил 71 процент «свежести».

«Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier), 2014. Очередная история о Капитане Америке получила 7,3 на «Кинопоиске» и 7,7 на IMDb. При этом критики на Rotten Tomatoes оценили фильм на 90 процентов «свежести».

«Человек-муравей» (Ant-Man), 2015. На IMDb и «Кинопоиске» фильм оценили на 7,2 и 7,1 соответственно. А на Rotten Tomatoes критики дали ему 83 процента «свежести».

«Чудо-женщина» (Wonder Woman), 2017. Пользователи «Кинопоиска» оценили фильм на 6,8, а IMDb — на 7,3. Критикам он понравился намного больше: на Rotten Tomatoes картина получила 93 процента «свежести».

Полнометражные мультфильмы про супергероев