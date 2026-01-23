Представлены кадры эротического триллера «Хочу заняться с тобой сексом»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало стильные кадры фильма «Хочу заняться с тобой сексом». Дата выхода эротического триллера в мировом прокате пока неизвестна.

Сюжет картины повествует о парне, по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

© The Hollywood Reporter/Black Bear

Главные роли исполнили Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), Оливия Уайлд (»Гонка"), Купер Хоффман («Долгая прогулка»), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».