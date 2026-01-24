Анимационный фильм про блокаду «900 дней и ночей» представят в Китае

Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный при поддержке Раменского историко-художественного музея, вышел в финал Международного кино (видео)фестиваля «Диво Мира». Финал пройдет в марте этого года в Китае, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Фильм — история девочки Вали, которая пережила блокаду Ленинграда. Сценарий опирается на дневники Тани Савичевой и хронологию событий обороны осажденного города», — отметили в ведомстве.

Проект делали два года. Сначала его показали как графическую новеллу из 84 планов — в интернете она быстро привлекла внимание пользователей.

Потом новеллу «оживили» с помощью нейрогенеративных сетей и 3D‑моделирования. Так появился 16‑минутный фильм. Первые показы прошли в Раменском музее и в ТИЦ Раменского.

Летом 2025 года «900 дней и ночей» попал в полуфинал конкурса «Диво России» в Йошкар-Оле. Проект занял третье место и прошел в финал, который состоялся в октябре в Севастополе: там фильм признали лучшим короткометражным и дали первое место. В декабре лента вошла в шорт-лист «Диво Евразии» и снова заняла первое место.

Теперь фильм покажут на фестивале «Диво Мира» в Китае. На него съедутся участники из многих стран, среди них Армения, Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, КНДР, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция и Узбекистан. Оргкомитет фестиваля высоко оценил проект Раменского музея и назвал его сильнейшим среди работ, представленных от России.

«900 дней и ночей» также входит в мультимедийную экспозицию зала «На страже Отечества» в Раменском историко-художественном музее. Фильм регулярно показывают в рамках патриотического воспитания молодежи — в музее, в ТИЦ, а также в школах и детских садах Раменского.