В кино «28 лет спустя: Часть II»: почему «Храм костей» обязательно стоит увидеть

В параллельный прокат вышел блокбастер «28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — продолжение недавнего хита Дэнни Бойла, в свою очередь воскресившего, возможно, лучшую зомби-франшизу современности. По сравнению с предшественником, который многими был провозглашен одним из лучших фильмов 2025-го, «Храм костей» больше похож на классический хоррор. Почему это его не портит, рассказывает материал «Ленты.ру».

Вот уже почти тридцать лет Великобритания переживает эпидемию вируса «Ярость» — при том, что за пределами острова с заболеванием, превращающим людей в быстрых агрессивных тварей с налитыми кровью глазами, удалось справиться за считаные месяцы. Изолированные от остального человечества англичане живут в разрозненных поселениях, но бывают и исключения. Мальчишка по имени Спайк (Алфи Уильямс) прибивается к банде сатанистов Джимми Кристала (Джек О’Коннел) — обезумевшего садиста, который считает себя сыном дьявола и мечтает о воссоединении с папочкой. Для привлечения внимания Джимми и его приспешники (их всех тоже зовут Джимми, все носят одинаковые пергидрольные парики) заваливаются в дома местных жителей, пугают их, а потом изощренно убивают — например, спускают кожу живьем.

Дата выхода: 22 января

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 ч 49 мин

Режиссер: Ниа ДаКоста

В ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман

Джимми движется туда, откуда Спайк только что пришел — к месту жительства доктора Иэна Келсона (Рэйф Файнс). Вымазанный йодом бритоголовый врач на досуге слушает Duran Duran, а в остальное время собирает трупы. Мертвые тела он освобождает от плоти — и строит гигантский храм, в центре которого высится колонна из черепов, словно вдохновленная знаменитым шедевром Василия Верещагина. Кроме того, Келсон некоторое время назад завел дружбу с одним из зараженных, которого назвал Самсоном (Чи Льюис-Парри). Врач обнаружил, что Самсон сам приходит к нему в гости, чтобы получить дротик с морфином, который позволяет на некоторое время перестать носиться в поисках добычи. Логично предположить, что возможно, нашелся такой своеобразный способ исцеления от вируса. Однако исследованиям угрожает Джимми: издалека Келсон слишком похож на черта, так что их встреча неизбежна. В возвращении франшизы с цифрой 28 в названии нет ничего удивительного — если речь не про героев-панфиловцев, конечно.

Современный зритель с неохотой доверяет оригинальному контенту, и куда охотнее люди идут на знакомые бренды или, в крайнем случае, экранизации. Прошлогодний «28 лет спустя» в этом смысле — безупречное предложение: здесь и отсылка к культовой классике нулевых, и писатель Алекс Гарленд в качестве сценариста. Добавим воссоединение Гарленда с режиссером Дэнни Бойлом и получим совершенно беспроигрышный маркетинговый рецепт. 60-миллионный фильм окупился два с половиной раза (то есть, собрал 150 миллионов долларов), а вопрос с сиквелом компании Sony решать и вовсе не пришлось.

Дело в том, что возвращение в зараженную Великобританию Бойл и Гарленд готовили все прошедшие с «28 недель спустя» 23 года, а останавливали их лишь разнообразные юридические и финансовые проволочки. Вполне естественно, что даже с учетом самой жесткой редактуры идей накопилось с приличным запасом — авторы действительно добросовестно обсуждали будущее проекта раз в несколько лет. В результате, когда проблемы с правами были решены, Гарленд сочинил историю сразу для трилогии. Тем более, что и обстановка в мире располагает к детальному и продолжительному обсуждению возможных апокалиптических сценариев. «28 лет спустя» показали, насколько Гарленду, который в последние годы сам ставил свои сценарии («Из машины», «Падение империи»), не хватало настоящего соавтора-режиссера.

Бойл превратил напитанную чисто английскими мизантропией и слегка завуалированным чванством публицистику в выступление безумного уличного проповедника. Под гарлендовским комментарием к Брекзиту и положению дел в мире Бойл разжег бензиновую горелку, так что вместо праведного гнева запахло паленым. Банальные соображения поплавились и пошли пузырями, приняв куда более эффектную (и эффективную) форму визуальной инсталляции. Припадочный монтаж, съемка погонь на батарею айфонов, подклеенные кадры из чужих фильмов, саундтрек, заказанный хип-хоп-авангардистам Young Fathers — на пороге 69-летия Бойл продемонстрировал стать и прыть, которых от него никто не ждал уже пару десятилетий. «28 лет спустя» лишь притворялись традиционным по духу сиквелом. В них совсем не было ностальгии (ни по старым временам, ни по предыдущим сериям), однако были кровь, драйв и пульс — от таких подарков по цене билета в кино в наше время не отказываются.

Тем удивительнее, что «Храм костей», работа над которым вместилась в тот же съемочный период, выглядит совсем иначе — не как брат или сестра, а скорее, как троюродный племянник. В то же время, это гораздо больше похоже на то, чего могли ожидать поклонники оригинальных «28 дней спустя». Самая заметная работа постановщицы «Храма» Нии ДаКоста — афрохоррор «Кэндимен», сделанный под экспертным присмотром продюсера Джордана Пила. «Храм костей» тоже говорит о ней, как о стопроцентно командном игроке: ее фильм ни в коем случае не пытается затмить работу Бойла (интересно, кстати, как с этой задачей справился бы тот же Пил). Это уже не безумная панорама суверенного британского апокалипсиса, а вполне конвенциональный фильм ужасов в духе, скажем, «Азраэля» с Самарой Уивинг (в российском прокате он шел под названием «Тихое место: Азраэль»).

В «Храме костей» есть и разворот выживших на 180 градусов от прежней веры, и слабая надежда на новую жизнь, и понимание, что как раньше, уже никогда не будет.

На уровне сценария Гарленд сделал все, чтобы спасти фильм от уязвимости, которая всегда свойственна вторым частям в трилогиях. Связи с предыдущей и последующей главами убраны в пролог и эпилог, между которыми разворачивается самостоятельная история. Зрители прошлой картины знают о прошлом доктора Келсона, сэра Джимми и Спайка немного больше, но в целом без этой информации можно обойтись. В большей степени на восприятие может повлиять, повторимся, не фактология, а атмосфера, созданная Бойлом. ДаКоста действует в уже выстроенных декорациях и явно старается ничего не сломать или не испачкать. К счастью, сценарий позволил ей проявить себя в качестве мастеровитого иллюстратора: это касается и садистских практик банды Джимми, и нескольких полностью музыкальных фрагментов, самый ударный из которых совпадает с кульминацией фильма. За кадром в этой сцене звучит один из золотых стандартов хэви металла, однако самая остроумная часть сценария — та, в которой доктор Келсон объясняет агрессивное поведение зараженных «Яростью».

В этой точке Алекс Гарленд напоминает, что всю эту историю следует воспринимать, прежде всего, метафорически, а кровавые ошметки людей летят в зрителя для привлечения внимания. Несмотря на все спецэффекты, «Храм костей» все равно стремится сложиться в притчу, смысловой камертон. Это остановка в пути, интермедия перед третьим актом, который, среди прочего, плотнее увяжет события «28 лет» и «28 дней спустя». Так что речь здесь о встрече Просвещения (Келсона) и Безумия (Джимми Кристал). При желании, из этого сюжета можно было бы сделать бергмановскую шахматную партию. ДаКоста и Гарленд предпочитают рестлерский поединок — и это почти что подвиг, учитывая неукротимое стремление Рэйфа Файнса пускать из глаз лучи страдальческого стоицизма.

Удалось авторам и, пожалуй, главное — после финала «Храма костей» интрига третьего фильма если не нарастает, то и не развеивается. Пока известно лишь, что к режиссуре в нем должен вернуться Бойл, а в кадре вместо Джимми появится Джим — герой Киллиана Мерфи из самого первого фильма, который вот уже 28 лет живет, уворачиваясь от полчищ зараженных.