Новинки с сибиряками: фильмы, которые уже идут или скоро запустятся в прокат

Актеры из СФО все чаще появляются на больших и телевизионных экранах. О кинематографических и шоу-новинках, в которых можно будет увидеть земляков, – в подборке «ФедералПресс».

© Постер

«Равиоли Оли» (фильм, 12+)

Дебютная картина певицы и ведущей Ольги Бузовой, в которой она исполняет главную роль. В киноленте звезда сцены и экрана играет саму себя. По сюжету Оля мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной по имени Генрих, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру, но кавалер предлагает рискнуть, вложив средства в его бизнес – завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.

Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств. Здесь, в цехах предприятия, и начинаются ее настоящие приключения. В роли одной из работниц завода, строгого начальника отдела контроля качества, предстанет актриса родом из Норильска Роза Хайруллина. В кино – с 5 февраля.

«Титаны. Битва сезонов» (шоу, 16+)

В битве сезонов нашумевшего спортивного шоу сотни лучших из лучших атлетов страны сразятся за звание абсолютного титана. Любимчики зрителей, яркие участники, победители и финалисты – эти титаны уже доказали свою мощь, но готовы вновь бросить вызов самым-самым. В проекте «Титаны. Битва сезонов» примут участие по 37 атлетов из трех сезонов, в их числе спортсмены родом из Красноярского края: Леван Горозия, Андрей Гарбузов, Виктор Михайлов, Артем Гришин и Дмитрий Труненков. Премьерный выпуск выйдет в эфир уже в это воскресенье.

«Конфетка», новый сезон (шоу, 16+)

Автором этого шоу является продюсер из города Железногорска Красноярского края Андрей Шелков. В новом сезоне проекта авторы песен – участники из народа – не просто заявляют о себе на всю страну, но и соревнуются за денежный приз в полмиллиона рублей на развитие своего таланта. Чей звездный кавер вместе с оригинальным исходником окажется лучшим, решают члены жюри и зрители в зале. Новые выпуски выходят каждую субботу в 21:00.

«Сказка о царе Салтане» (фильм, 6+)

Картина по сюжету знакомой всем с детства сказки Александра Сергеевича Пушкина выходит в широкий прокат уже в феврале. Царь Салтан влюбляется в милую, добрую, простую девушку – Аннушку. Они женятся, царица рожает супругу наследника, а вот ее сестры и мачеха, которые вслед за Аннушкой оказываются во дворце, решают закрутить интригу.

Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель. В роли Царя Салтана – актер из Новосибирска Павел Прилучный, в роли Бабарихи – Ольга Тумайкина, актриса родом из Красноярска.

«Особенности национальной кухни» (шоу, 16+)

В новом ожидаемом шоу Михаил Стогниенко, известный комик из Красноярска, отправится исследовать Россию такой, какой она бывает зимой далеко за пределами МКАДа. Каждый выпуск станет экспедицией в один из городов, компанию Михаилу составит иностранный шеф-повар высокой кухни Пьер Карбонара. Они вместе привезут с собой главное гастрономическое сокровище ресторана Пьера – эффектное и дорогое блюдо, за которое в столице отдают тысячи рублей. Команда побывает и в сибирских городах: Красноярске, Новосибирске, Иркутске.

«Выжить в Стамбуле» (реалити-шоу, 16+)

Новый сезон реалити «Выжить в Стамбуле» уже стартовал на ТВ. Две команды участников борются за денежный приз в 10 миллионов рублей. В одной из команд собрались медийные личности, в другой – народные участники. Среди тех, кто рискнул поехать в другую страну, чтобы сразиться со звездами, экс-сотрудница МВД из Барнаула Дарья Выходцева. Правила проекта остаются прежними. Команды участвуют в больших испытаниях, победители которых отправляются на роскошную виллу со всеми удобствами, проигравшие – в лагерь в турецком лесу, где нет ничего, кроме шакалов. Каждую неделю участники выдвигают кандидата от команд, который отправляется на малые испытания, где проигравший покидает шоу.

«Госзащита» (сериал, 16+)

Картина расскажет историю вымышленного бизнесмена. Роман Соколов и его партнер попадают в руки правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Роман заранее заключил сделку со следствием: в результате его сообщника отправляют в СИЗО, а его самого вместе с дочерью Алисой по программе защиты свидетелей перевозят в Благовещенск. Теперь они – семья Хомяковых, а их безопасность обеспечивают майор Света и капитан Гриша. Роману предстоит играть роль примерного семьянина, жить в липовой полицейской семье и налаживать отношения с Алисой, которая совсем не рада переезду. Одним из сценаристов проекта стал Александр Шампаров, малой родиной которого является Назарово Красноярского края. Премьера скоро на ТВ.

«Менталистка» (сериал, 16+)

По сюжету психолог Полина Михайлова обладает необычным даром: она способна видеть прошлое, когда прикасается к людям и предметам. Скрывая правду об экстрасенсорных способностях, Полина выдает их за профессиональные навыки менталиста и устраивается работать в полицию, чтобы выйти на след своей пропавшей сестры. Напарником героини становится капитан Игорь Ветров – рациональный следователь и убежденный скептик, который не верит в мистику. Однако каждое новое дело, расследуемое вместе с Полиной, заставляет его усомниться в своих убеждениях. Одну из ролей в картине исполнил актер из Красноярска Игорь Скурихин. Сериал стартует 16 февраля на ТВ.

«СашаТаня», новый сезон (сериал, 16+)

В новом сезоне, который уже в эфире, Саша и Таня прочувствовали все радости и сложности статуса многодетных родителей. Алеша разрывается между футбольным полем и школьной партой, а семье приходится учиться жить в режиме постоянной многозадачности. Тем временем Мише и Лиле предстоит переезд в спальный район, где спокойная жизнь быстро уступает место необходимости зарабатывать сразу на две квартиры – съемную и ипотечную. Напомним, роль Миши исполняет актер из Красноярска Шамиль Мухамедов.