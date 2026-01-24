Сколько собрал фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» в России

24 января сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата хоррор добился на третий день проката — премьера состоялась 22 января. Лента занимает второе место среди лидеров российского проката, уступая только «Чебурашке 2».

«Возвращение в Сайлент Хилл» представляет собой адаптацию культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл». Картину низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 15% свежести от обозревателей и 30% от зрителей.