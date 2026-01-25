Каким получилось «Возвращение в Сайлент Хилл»

Они познакомились на парковке, откуда открывался живописный вид на озеро Толука и сонный городок Сайлент Хилл. Он, художник Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин), мчал мимо на своем «Мустанге». Она, загадочная Мэри Крейн (Ханна Эмили Андерсон), ждала автобус, который должен был увезти ее отсюда подальше. Но все сложилось иначе. Сперва случилась любовь, потом пришло горе. Теперь безутешный Джеймс оплакивает покойную возлюбленную, барахтаясь на дне бутылки.

Так проходят его дни, пока он не получает таинственное письмо, необъяснимо подписанное самой Мэри. Будто бы она жива и просит его вернуться в Сайлент Хилл. Куда Джеймс незамедлительно отправляется, чтобы по приезде обнаружить, что некогда тихое местечко страшно преобразилось. По улицам струится молочный туман, с неба сыпятся хлопья пепла, за каждым вторым углом поджидает всякая кровожадная мерзость, и все это в нынешнем Сайлент Хилле проходит по разряду хорошей погоды — а плохая с определенной регулярностью обрушивается на город в виде ржавого постиндустриального ада, где из всех щелей прут босховские и бэконовские бесы. С трудом отличая сон от реальности, Джеймс блуждает по лабиринтам Сайлент Хилла в надежде отыскать и спасти свою любовь.

Поскольку все теперь должно носить характер «мета», в город, знакомый до слез, на наших глазах возвращается не только герой «Возвращения в Сайлент Хилл», но и режиссер «Братства волка» Кристоф Ган. 20 лет назад именно он перенес на большой экран первую часть важнейшей японской серии хоррор-видеоигр, а теперь адаптировал вторую — за которую и хотел взяться изначально. В его отсутствие франшиза успела обзавестись фильмом по третьей игре (в отличие от второй, стоящей особняком, она была прямым продолжением первой), в России получившим хитрое название «Сайлент Хилл 2». О специфической работе британки М. Дж. Бассетт, впрочем, не принято вспоминать: ту картину все дружно и объяснимо прокляли, пускай не вполне заслуженно. Оригинальной ленте Гана в этом плане повезло куда больше: у нее хоть и имеются свои хейтеры, бытует мнение, что это одна из лучших киноадаптаций видеоигр в истории.

Мнение, надо сказать, небезосновательное. Ган всегда был мастером густой, затягивающей атмосферы, так что в местных туманах он катался как сыр в масле. К тому же японцы доверили ему изначально крайне податливый в кинематографическом смысле материал: многое в «Сайлент Хилле» и так было подсмотрено у кино. Например, у «Лестницы Иакова» Эдриана Лайна, «Восставшего из ада» Клайва Баркера, «Фантомов» Джо Чеппела, «Девятой сессии» Брэда Андерсона — и, конечно, у «Твин Пикс».

Но и сам режиссер достаточно изобретательно подошел к вопросу переселения игры на киноэкран. Одно из ключевых искусств в геймдизайне — умение направлять внимание игрока в нужное русло, оставлять ему пиксельные хлебные крошки, чтобы он не заплутал в виртуальном лабиринте, и Ган изящно инкрустировал соответствующие наработки в свой родной медиум (здесь выделяется, скажем, сцена с изъятием ключа из ротовой полости монстра в школьном туалете). Перетасовки в сценарии, мифологии и бестиарии (вышел небольшой винегрет из нескольких частей игры) тоже удались. Главным образом, конечно, превращение протагониста, отца Гарри Мэйсона, в протагонистку, мать Роуз Дасилву (Рада Митчелл) — это снабдило сюжет о поисках потерянной дочери на зловещих улицах туманного городка интересной гендерной оптикой (на каком-то этапе работы в истории вообще не фигурировали мужчины, но от этой концепции отказались), красной нитью сквозь него протянулась тема системного притеснения женщин.

В общем, в 2006 году была взята серьезная планка, так что возвращение Гана было сопряжено с высокими ожиданиями. К сожалению, оправдать их не вышло. Однако вряд ли это всецело вина Гана. Стоит признать, что картине банально не повезло с эпохой. В пресс-материалах все причастные поют дифирамбы техническому прогрессу и утверждают, что графика и монстры за 20 лет стали выглядеть убедительнее, что, разумеется, откровенное вранье: новый «Сайлент Хилл» выглядит гораздо более пластмассовым и безжизненным, чем предшественник, и даже чудовища, сыгранные, как сообщается, живыми артистами, походят тут на компьютерных болванчиков. Отчасти дело, вероятно, в том, что по сути это инди-проект, сделанный — в отличие от прошлого раза — без участия мейджоров, а значит, и без больших бюджетов. Но даже с внушительными деньгами, скорее всего, результат был бы плачевным: сегодня вообще мало где встретишь хорошую графику. (Гор Вербински, режиссер первых трех «Пиратов Карибского моря», до сих пор потрясающих своим визуалом, в первую очередь винит активное использование кинематографистами движка Unreal Engine, разрабатывавшегося для игр.)

Дополнительно картинку лишает необходимой тактильности и господство «цифры». Датчанин Дан Лаустсен, регулярный сообщник Гильермо дель Торо («Багровый пик», «Форма воды», «Аллея кошмаров», «Франкенштейн») и Чада Стахелски (три последние части «Джона Уика»), в основном снимал первый фильм на пленку, а цифровую камеру использовал только в сценах в темном инфернальном измерении. Сменившему его в сиквеле аргентинцу Пабло Россо, известному по зомби-франшизе в жанре фаунд-футадж «Репортаж», никакой пленки уже, понятно, не досталось, да и не факт, что он бы сделал с ней что-то вразумительное: осветительские традиции за два десятилетия тоже поменялись, сейчас в почете «естественный» свет, не позволяющий ничего разглядеть.

С учетом откровенного провала в изобразительной сфере «Возвращение в Сайлент Хилл» не то чтобы берет за душу и в содержательной части: чувствуется отсутствие сильных соавторов. В прошлый раз Гану помогали Николя Букриеф (он написал криминальную драму Матьё Кассовица «Убийца(ы)» и поставил по собственному тексту триллер «Инкассатор», который Гай Ричи потом переснял по-английски с заголовком «Гнев человеческий») и Роджер Эйвери — соратник Квентина Тарантино, разделивший с ним «Оскар» за сценарий «Криминального чтива». В «Возвращении» о такой команде не идет и речи: над текстом трудились Сандра Во-Анх, работавшая на предыдущей картине режиссера «Красавица и чудовище», и Уильям Джозеф Шнайдер, причастный к недавнему ремейку «Ворона».

И все же «Возвращение в Сайлент Хилл» не хочется совсем списывать со счетов как неудачную ленту. Это как минимум небезынтересная работа, в которой занятно будет как следует покопаться. Вслед за первоисточником картина переизобретает вселенную «Сайлент Хилла», ударяясь в тревожный психологизм, ныряя в омут подсознания. Она бодрым шагом спускается в преисподнюю по «Лестнице Иакова» и гонит по линчевскому «Шоссе в никуда», по пути цепляя автостопщиков чуть более почтенного возраста — «Преступление и наказание» и миф об Орфее с Эвридикой. Совы не то, чем кажутся, сознание лихорадит, куда ни глянь, сплошные доппельгангеры (тему двойничества смешно подкрепляет звезда «Уэнздей» Иви Темплтон, которая сыграла потустороннюю девочку Лору и в фильме, и в свежем ремейке игры, о чем якобы никто, кроме нее, не знал до постпродакшна).

Да, выходит путано и витиевато, но в этом даже просматривается своя художественная логика. Если первая лента Гана концентрировалась на отношениях женщины с религиозными системами и обществом в целом, то вторая залезает в голову глубоко травмированного мужчины. И не обнаруживает там ничего хорошего: по его душе сперва проходится собственное нравственное уродство, а следом всепоглощающее чувство вины, так что остается лишь грязное пепелище. Бывает, что ад — это другие, но иногда ад — это ты сам, и не всем суждено из него выбраться. Оставь надежду, всяк сюда входящий.