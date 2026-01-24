Netflix анонсировал полнометражный документальный фильм о Сауле Альваресе

Стриминговый сервис Netflix объявил, что выпустит полнометражный документальный фильм о бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу Сауле Альваресе.

© Sports.ru

Фильм спродюсирует компания Unanimous Media, которую в 2018 году основал игрок «Голден Стэйт» Стефен Карри. Кресло режиссера займет Хуан Камило Крус, а главной темой фильма станет трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным.

Ранее стало известно, что следующий бой Альвареса состоится 12 сентября в Эр-Рияде. Соперник будет объявлен позже.