Сэм Рэйми высказался о продолжении «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Издание ScreenRant взяло интервью у создателя трилогий «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук» Сэма Рэйми. Он рассказал о потенциальном продолжении супергеройских фильмов с Тоби Магуайром в главной роли.

Постановщик отметил, что было бы неправильно вернуться и продолжить историю Человека-паука из своей трилогии. Рэйми заявил, что после окончания съёмок фильма о культовом персонаже он передал эстафету другим авторам, которые успешно создают новые истории про героя.

Было бы неправильно возвращаться и пытаться возродить свою версию этой истории. Человек-паук — это великий персонаж Стэна Ли, для которого так много людей внесли свой вклад. На короткое время мне передали эстафету, чтобы я продолжил работу над персонажем. А затем, после моих трёх фильмов, я передал эстафету кому-то другому. И я думаю, что они должны продолжать развивать сюжетную линию и поддерживать аудиторию, которая теперь следует за носителем эстафеты.

Ранее сценарист предстоящего «Бэтмена 2» Маттсон Томлин заявлял, что хотел бы обсудить с режиссёром Сэмом Рэйми новую часть «Человека-паука» с Тоби Магуайром. По словам автора, он мечтает увидеть повзрослевшего героя, который заботится о ребёнке и пытается вновь спасти город. Кроме того, исполнительна роли Мэри Джейн в трилогии Кирстен Данст сообщила, что готова снова сыграть персонажа.