Kion назвал самые популярные сериалы у студентов

Российские студенты в возрасте от 18 до 26 лет чаще всего выбирают для просмотра сериалы "Игра престолов" и "Тоннель". Об этом говорится в исследовании онлайн-кинотеатра Kion, которое есть в распоряжении ТАСС.

© Unsplash

«Ко Дню студента онлайн-кинотеатр Kion проанализировал, как российские студенты и молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет смотрят контент. Самым просматриваемым российским сериалом у женской аудитории стал криминальный триллер "Тоннель", а в мужской топ входит фэнтезийная сага "Игра престолов"», — говорится в сообщении.

В числе наиболее востребованных российских проектов у студенческой аудитории также оказалась детектив "Зверобой", драма "Жизнь по вызову" и триллер "Бар "Один звонок". Среди зарубежного контента, помимо "Игры престолов", значительную долю просмотров составляет мультсериал "Леди Баг и Супер-Кот" турецкая мелодрама "Мажорка" и китайская анимация "Трон, отмеченный Богом".

Согласно данным аналитиков, молодая аудитория в среднем проводит за просмотром фильмов и сериалов около 3,5 часа в день. Наиболее активное время просмотра приходится на период с 17:00 до 19:00 — после учебы и работы студенты чаще всего выбирают сериалы как основной формат досуга.

Отмечается, что уровень вовлеченности практически не зависит от пола. Молодые люди в среднем смотрят контент около 3,5 часа в день, девушки — порядка 3,4 часа. При этом жанровые предпочтения различаются. Девушки чаще выбирают комедии и триллеры, тогда как у юношей наибольшей популярностью пользуются триллеры и боевики.