Фильм ужасов «28 лет спустя: Храм костей» вышел в России

24 января фильм ужасов «28 лет спустя: Храм костей» появился в кинотеатрах России. Ленту можно посмотреть в рамках предсеансового обслуживания в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Картина рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года и выступают мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром выступила Ниа ДаКоста — постановщк фильма «Капитан Марвел 2».