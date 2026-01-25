Мелания Трамп провела в Белом доме закрытый показ фильма о своей жизни

Первая леди США Мелания Трамп провела частный показ нового документального фильма о своей жизни в Белом доме в субботу. Об этом объявила американская администрация.

Фильм под названием "Мелания" запечатлел события за 20 дней до второй инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2025 года. Это был первый раз, когда президент, семья и близкие друзья увидели фильм в полном формате, рассказал Reuters Марк Бекман, продюсер, консультант ленты и агент первой леди.

Фильм предлагает редкие закулисные взгляды на первую леди, которая во время второго срока мужа начала появляться на публике. Он также показывает ее роль в качестве советника президента. В одной сцене, например, она призывает его ввести термины "миротворец" и "объединитель" в инаугурационную речь.

Показ в Восточной комнате Белого дома посетили около 70 человек, в том числе бывший профессиональный боксер Майк Тайсон, королева Иордании Рания и генеральный директор Amazon и General Electric Ларри Калп. Продюсер фильма Марк Бекман подписал контракт на 40 миллионов долларов с Amazon MGM Studios. В интервью Бекман сказал, что это "вовсе не политический фильм".

Дальнейшие публичные показы запланированы до всемирного релиза фильма 30 января. В четверг президент и первая леди посетят премьеру в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Совет директоров, назначенный Трампом, переименовал его в "Центр Трампа-Кеннеди".