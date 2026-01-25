Какие новинки фильмов уже можно посмотреть онлайн

Бывший Ганнибал ловит монстров под кроватью, трансплантологи сражаются за жизни в вечной мерзлоте, актёр-неудачник играет необычные роли для обычных людей, а большие деньги заставили оперативников разувериться в себе. Включаем обогреватели на полную и смотрим новое кино, уже ставшее доступным в сети.

© кадр из фильма «Поймать монстра»

Поймать монстра (18+)

Режиссёр: Брайан Фуллер

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 46 минут

О чём фильм. Десятилетняя Аврора (Софи Слоан) уверена, что её родителей съел монстр, живущий у неё под кроватью. Девочка обращается за помощью к угрюмому соседу (Мадс Миккельсен), чтобы тот нашёл и расправился с таинственным чудовищем. Ведь однажды она уже видела, как сосед распотрошил огромного дракона в Китайском квартале. Но мужчина подозревает, что семья Авроры пала жертвой киллеров, которые ведут охоту за ним самим, а у девочки просто слишком хорошее воображение. Из чувства вины, что Аврора осталась сиротой, сосед с таинственным прошлым берётся за дело, которое только казалось ему очевидным.

Что интересного. Это первая полнометражная работа Брайна Фуллера после завершения его фееричного "Ганнибала" (18+) и сериалов "Американские боги" (18+) и "Мёртвые до востребования" (16+). И в этом фильме он взял на главную роль своего любимчика - актёра Мадса Миккельсена (исполнитель роли каннибала Ганнибала). Экранное пространство включает в себя всего несколько локаций, главной из которых становится квартира. Фильм пестрит оттенками золотого и замысловатыми узорами. А героя датского актёра уже сравнивают с Джоном Уиком, только в локациях фэнтези. Кстати, фильм имеет необычное соотношение сторон экрана 3,00:1, что создаёт ощущение вертикальной клаустрофобии.

Кому не понравится. Представьте, что будет, если смешать боевик про киллеров и "Лабиринт Фавна" (16+) Гильермо дель Торо. Гремучая смесь, не так ли? Если вас пугает такое сочетание и вы не готовы к экспериментам, тогда имеете полное право пропустить премьеру.

Полная совместимость (16+)

Режиссёр: Григорий Васильев, Сергей Трофимов

Время: 8 серий по 50 минут

О чём фильм. Принципиальный трансплантолог Светлана (Мария Лисовая), отстаивая свои принципы, устроила скандал в санкт-петербургской больнице. После чего её распределили в провинциальный Заполярск на Крайнем севере. Среди вечной мерзлоты она встречает коллегу (Дмитрий Певцов), с которым её связывает тяжёлое прошлое. Здесь же она знакомится с наглым и хамоватым врачом Максимом (Пётр Фёдоров), у которого сложные отношения с врачебной этикой. Здесь ей придётся столкнуться не только с суровыми климатическими условиями, но и с моральным выбором. Не каждый готов согласиться на то, чтобы его близкий стал донором органов для другого человека, ведь не все понимают срочность работы трансплантолога.

Что интересного. Изначально проект носил другое рабочее название, которое отсылало не к покерной комбинации, а к профессиональному сленгу трансплантологов. В этой врачебной среде "фулл хаус" означает идеальную иммунологическую совместимость донора и реципиента по всем шести антигенам, что сводит риск отторжения органа к нулю и считается чудом. Съёмки сериала проходили в условиях морозов российского Заполярья, где группа, помимо суровой природы столкнулась со сложной логистикой. Чтобы достоверно передать изоляцию Севера, часть ключевых эпизодов снимали на действующих объектах, закрытых для обычных туристов. Кстати, актёр Пётр Фёдоров был утверждён на роль сразу, потому что его типаж идеально совпал с режиссёрским видением.

Кому не понравится. Если после мема "У неё преждевременные, сохранять невозможно, началась родильная деятельность…" вы не можете нормально воспринимать сериалы про врачей, то тогда не провоцируйте себя. Видимо, российские кинематографисты решили рассказать о трудовых буднях врачей разных направлений. Ожидаем сериалы про гастроэнтерологов, эндокринологов и рентгенологов. И как вам такое нравится?

Семья в аренду (16+)

Режиссёр: Хикари

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 50 минут

О чём фильм. Филлип (Брендан Фрейзер) - американский актёр, который уже семь лет живёт в Японии. На данный момент его главный успех в карьере - участие в рекламе зубной пасты. Однажды Филлипу предлагают работу в фирме "Семья в аренду". Агентство приходит на помощь тем, кто в отчаянии, кому нужна поддержка, чтобы почувствовать себя нужным или просто понять, что ты не одинок в этом мире. На новой должности ему предстоит примерить на себя роль жениха на свадьбе, журналиста, чтобы взять интервью у пожилого и всеми забытого актёра, и даже стать папой для младшеклассницы. Поначалу Филлип со скепсисом относится к новой работе, но позже проникается любовью к своим подопечным.

Что интересного. Оказывается подобное агентство, как показано в фильме, не выдумка сценаристов. В Японии практика проката актёров существует с 1980-х годов, а число подобных компаний составляет более 300 фирм. Они предлагают простым людям услуги профессиональных артистов, чтобы те изображали для них друзей, членов семьи или коллег на мероприятиях и праздниках. Специально для роли в картине обладатель "Оскара" Брендан Фрейзер посещал курсы японского языка. Но большую часть своих диалогов на этом языке он всё равно выучил на съёмочной площадке, имитируя реплики, которые ему подсказывали японские коллеги. Кстати, для одной из сцен Фрейзер арендовал настоящего ежа на один день.

Кому не понравится. Фильм вряд ли вызовет отклик в душе у тех, кто считает, что подобные услуги актёров больше травмируют человека, чем помогают. Ведь он закрывает иллюзией то, чего ему не хватает в жизни. Он платит, чтобы незнакомый ему человек притворялся, что любит его. А ведь можно постараться найти действительно того, кого полюбите вы и кому вы будете дороги. Пусть это и не случится в мгновение ока.

Лакомый кусок (18+)

Режиссёр: Джо Карнахан

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 1 час 53 минуты

О чём фильм. В Майами убита сотрудница опергруппы отдела по борьбе с наркотиками, но уже шесть недель дело не движется с мёртвой точки из-за бюрократических проволочек. ФБР допрашивает её коллег, полагая, что кто-то из них причастен к её гибели. В попытке добиться хоть каких-то результатов от расследования опергруппа (Мэтт Дэймон, Бен Аффлек) по наводке отправляется в пригородный дом, где могут быть спрятаны деньги наркокартеля. И каково же было их удивление, когда вместо нескольких сотен тысяч они обнаружили намного больше. Оперативникам начинают поступать звонки с угрозами, а большой куш подрывает доверие в команде.

Что интересного. Новое воссоединение старых друзей Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, творческий союз которых подарил киноиндустрии "Умницу Уилла Хантинга" (18+), за который актёры получили "Оскар" как авторы сценария. В основу фильма легло реальное расследование, а герой Мэтта Дэймона вдохновлён ​​реальным капитаном полиции Майами Крисом Касиано. А сам фильм посвящён сыну Касиано, который умер от рака в возрасте 10 лет. В фильме персонаж Мэтта Дэймона также переживает утрату ребёнка.

Кому не понравится. Если вы ожидаете легендарного возращения Дэймона и Аффлека, то чего-то высокодуховного в фильме не ждите. Если вы устали от конвейерного производства низкопробных боевиков, то обходите "Лакомый кусок" стороной.