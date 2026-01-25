«Простоквашино» Андреасяна обошло «Мастера и Маргариту» в прокате

Фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна обошел экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина по общим сборам в российском прокате. Это выяснилось, исходя из данных ЕАИС.

На утро 25 января общие сборы «Простоквашино» составили 2 337 961 737 рублей. Картина Локшина в 2024 году собрала 2 330 796 150 рублей, став первым фильмом в категории «18+», который преодолел отметку в два миллиарда.

12 февраля 2024 года фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

В июле 2025-го издание «Ведомости» сообщило, что «Мастер и Маргарита» занял первое место среди российских картин в зарубежном прокате в первой половине 2025 года.

Согласно информации источника, лента Михаила Локшина собрала за шесть месяцев $1,26 миллиона (99,4 миллиона рублей) в зарубежном прокате.

Издание также отметило, что наиболее прибыльными рынками для российских релизов в этом году стали Германия ($851 тысяча), Румыния ($462 тысячи) и Мексика ($364 тысячи).

Ранее сообщалось, что Джиган может сыграть Воланда в «Мастере и Маргарите».