Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Дети перемен»

29 января стартует второй сезон сериала «Дети пермен». В продолжении криминального шоу Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.
Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 19 марта.
Расписание выхода второго сезона «Дети перемен»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 29 января
- 2-я серия 5 февраля
- 3-я серия 12 февраля
- 4-я серия 19 февраля
- 5-я серия 26 февраля
- 6-я серия 5 марта
- 7-я серия 12 марта
- 8-я серия 19 марта