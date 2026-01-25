Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Дети перемен»

29 января стартует второй сезон сериала «Дети пермен». В продолжении криминального шоу Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.

Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 19 марта.

Расписание выхода второго сезона «Дети перемен»

Эпизод Дата выхода