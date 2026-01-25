Сборы фильма «Левша» превысили 100 млн рублей

25 января сборы исторического фильма «Левша» превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина достигла на третий день — премьера состоялась 22 января. Лента занимает второе место среди лидером проката, уступая только семейному фильму «Чебурашка 2».

«Левша» рассказывает историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов разворачивается детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в «Левше» сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).