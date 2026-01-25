27 января состоится премьера мини-сериала студии Marvel «Чудо-человек». Шоу повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они все выйдут одновременно на стриминговом сервисе Disney+. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала Marvel «Чудо-человек»