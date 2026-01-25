Расписание выхода сериала Marvel «Чудо-человек»
27 января состоится премьера мини-сериала студии Marvel «Чудо-человек». Шоу повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они все выйдут одновременно на стриминговом сервисе Disney+. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала Marvel «Чудо-человек»
- 1-я серия — 27 января
- 2-я серия — 27 января
- 3-я серия — 27 января
- 4-я серия — 27 января
- 5-я серия — 27 января
- 6-я серия — 27 января
- 7-я серия — 27 января
- 8-я серия — 27 января