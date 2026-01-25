Самые интересные новости мира анимации

Эта зима богата анонсами интересных проектов и новостями о вершинах, которые покорили анимационные фильмы прошлого года. Редакция Тлум.Ру подготовила для вас небольшую подборку новостей о грядущих анимационных лентах и успехах вышедших картин.

Фильм «Зверополис 2» покорил очередную вершину. Он установил новый рекорд в истории Голливуда и стал самым кассовым анимационным произведением, заработав более 1,7 миллиарда долларов. До этого лидером был мультфильм «Головоломка 2», который собрал 1,69 миллиарда долларов. Наш обзор на ленту вы можете найти на нашем сайте.

Скучали по весёлым приключениям забавных монстров? Кигэн-Майкл Ки — актёр, озвучивший мумию Мюррея — подтвердил разработку пятой части мультфильма «Монстры на каникулах»! На церемонии вручения премии «Золотой глобус» актёр сообщил о скором начале работы над продолжением и о своём возвращении к роли.

Студия Warner Bros. приступила к созданию анимационного фильма о мышонке Спиди Гонзалесе из вселенной Луни Тюнз шоу. Этот персонаж впервые появился в короткометражном мультфильме «Два кота, два хвоста» в 1953-м году. Через два года, в 1955-м году, был выпущен фильм с тем же названием в рамках серии «Весёлые мелодии», получивший премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Спиди прославился своей феноменальной скоростью и смекалкой. Режиссёром проекта назначен Хорхе Р. Гутьеррес, ранее работавший над «Книгой жизни». На данный момент информации о дате релиза, сценаристе и сюжете фильма, а также о том, кто войдёт в актёрский состав нет.

Студия DreamWorks, возможно, разрабатывает спин-офф «Шрека», посвящённый Лорду Фаркуаду. Даня Хименес и Ханна МакМечан, известные по работе над анимационным фильмом «Кей-поп-охотницы на демонов», несколько лет назад писали сценарий для полнометражного мультфильма, посвящённого Лорду Фаркуаду. На данный момент статус проекта неизвестен.