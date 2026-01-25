В Москве состоялась премьера фильма про художника Анатолия Белкина

"Анатолий Белкин. Высокая вода" - документальный фильм-путешествие по Ленинграду и Петербургу глазами известного художника, основателя журналов "Собака.ru" и "Вещь.doc". Режиссер Юлия Бобкова.

В фильме интересна и биография живописца, но еще более - его образ мышления. Белкин показывает зрителям всем известный город в виде живой среды, в которой жили и творили представители петербургского андеграунда.

Корреспондент "РГ" подошла к режиссеру картины "Высокая вода" Юлии Бобковой, чтобы узнать, посетит ли сегодняшнюю премьеру главный герой и был ли он на самом первом показе, который состоялся 15 декабря 2025 года в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге:

"Анатолий Павлович обожает публичные мероприятия. Безусловно, премьера в Петербурге была настоящим праздником. Он был очень доволен, потому что пришло много его друзей и петербургской интеллигенции. Сегодня Анатолия Павловича не будет, но он передает привет из Питера".

"Они задумали какую-то безнадежную историю - снимать фильм про меня", "мне не до съемок вообще", "вот, задавай глупые вопросы", - так говорит главный герой в начале картины.

Известно, что Анатолий первый раз ответил режиссеру Юлии Бобковой отказом - сказал о необходимости лучше подготовиться к разговору с ним. Юлия рассказала нам, что у нее уже выработан иммунитет по отношению к интеллектуальным и творческим героям, поэтому она тщательнее изучила биографию Белкина и посмотрела все выставки с его участием, чтобы подготовиться к съемкам. В конце концов они подружились, потому что провели много времени вместе.

Также Юлия Бобкова рассказала об их любимом с героем моменте на съемках:

"У нас есть очень талантливый оператор Юрий Ермолин, он любит делать по несколько дублей. Анатолий Павлович уже пятый раз переходил улицу Пестеля с двумя собачками на холоде в ноябре и выругался, а мы услышали это в петличке и рассмеялись. Анатолий Павлович извинился, но это ситуация запомнилась и стала анекдотом со съемок".

Единственным моментом разногласия Белкина и Бобковой стал эпизод с просмотром фотоальбома. Анатолий сказал, что он - не пенсионер, а художник, смотрящий в будущее.

"Всех интересует мое прошлое, а не будущее. Наверное, думают, что будущего уже нет", - так герой говорит в фильме.

Эта фраза повеселила зал. Смех зрителей звучал часто, вероятно, сам Белкин и не замечал, что его фразы и манера речи забавны.

Фильм привлекает тем, что в нем много философии. Например, эпизод с вопросом "Может ли вода смыть искусство?". Белкин рассказывает в фильме, что после возвращения домой узнал: в Венеции, откуда он как раз приехал, - потоп.

"Что будет с Карпаччо?" - подумал художник. В названии фильма "вода" - образ того, что происходит вокруг, события, которые могут "утопить". С главным героем фильма выстраивают диалог об уязвимости и сохранности культурного слоя перед лицом разрушительных стихий.

Съемки картины начались в 2023 году. В это время Анатолий Белкин готовит выставку "Карпаччо, высокая вода" в Эрмитаже, ведь Витторе Карпаччо оказался выше потопа.

Когда начались титры, никто из зрителей не пошел к выходу, что нетипично для сегодняшних премьер. В любом случае - зрителям нужно было время подумать. Вскоре посетители стали не спеша выходить из зала, чтобы в фойе обсудить фильм с режиссером, продюсерами и другими зрителями.

Мы также спросили у режиссера, какую фразу Анатолия Белкина можно назвать главной в фильме "Высокая вода". По мнению Бобковой, ею оказались слова, вынесенные на приветственные открытки для гостей:

"Искусство - это и есть та дамба, которая еще не раз защитит всех нас, людей, похожих на людей".

Кстати

Юлия Бобкова рассказала нам, что на данный момент она ведет работу над фильмами про Новодевичий монастырь, его 500-летнюю историю, а также - про известную русскую спортсменку, имя которой она обнародует позднее.