Тайка Вайтити высказался о фильме «Мстители: Судный день»

Издание Variety взяло интервью у популярного режиссёра и актёра Тайки Вайтити («Тор: Любовь и гром»). Он рассказал о своём отношении к предстоящему супергеройскому фильму «Мстители: Судный день».

По словам постановщика, он ценит то, что они сделали с Крисом Хемсвортом в фильмах о Торе. Потому он с нетерпением ждёт «Судный день». Вайтити также отметил, что дружит с режиссёрами братьями Руссо и хочет посмотреть, что они сняли в этот раз.

Тор существовал и до меня, но то, что мы с Крисом Хемсвортом сделали, и то, как мы сформировали его в эту новую версию, — это пошло на пользу всей франшизе в целом. Потому я с нетерпением жду выхода новых фильмов о Мстителях. Я как раз две недели назад смотрел «Войну бесконечности» и «Финал». Они просто потрясающие. Я дружу с братьями Руссо и с удовольствием посмотрю, что они делают.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет четвёртая часть Человека-паука с Томом Холандом — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.