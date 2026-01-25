Вышел большой трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Компания Nintendo представила большой трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Премьера продолжения анимационной картины про братьев-водопроводчиков состоится 1 апреля.

© Чемпионат.com

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. В трейлере также показали первый взгляд на динозавра Йоши — популярный персонаж из мира Марио.

К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Nintendo.