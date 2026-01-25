Фильм «Молчаливый друг» с Леа Сейду и Луной Ведлер выйдет в России

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Молчаливый друг» (Stille Freundin) обнародовала 24 января 2026 года кинокомпания «Русский Репортаж». Главные роли в драме режиссера Ильдико Эньеди («О теле и душе», «История моей жены») исполнили Тони Люн Чу-Вай, Леа Сейду, Луна Ведлер и Энцо Брумм.

© Кадр из фильма

В 1908 году в Марбургский университет поступает первая студентка, в 1972 году застенчивый студент безнадежно влюбляется в однокурсницу, а уже в 2020 году гонконгский нейробиолог не может покинуть кампус из-за пандемии, - сообщается в синопсисе. - Действие фильма разворачивается в ботаническом саду и охватывает три эпохи. Их объединяет один безмолвный свидетель — величественное дерево гинкго билоба.

Фильм впервые был показан в сентябре 2025 года на Венецианском кинофестивале, где получил две награды: премию Марчелло Мастроянни лучшему молодому актер или актрисе (Луна Ведлер) и приз ФИПРЕССИ.

В российский прокат «Молчаливый друг» выйдет 19 февраля.