Кинокритик прокомментировал 16 номинаций «Грешников» на «Оскар»

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН не удивился 16 номинациям на «Оскар» фильма «Грешники», по его мнению, лента может получить несколько наград в «незначительных номинациях», а главного «Оскара» заберет «Битва за битвой», однако, он считает, что, в первую очередь следует обратить внимание на номинацию на «Оскар» короткометражного мультфильма российского режиссера Константина Бронзита.

Ранее стало известно, что фильм Райана Куглера «Грешники» получил 16 номинаций на «Оскар», что стало историческим рекордом главной кинопремии. Среди номинаций — ключевые категории: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший оригинальный сценарий».

Ужастик уже превзошел по числу номинаций ленты «Титаник», «Все о Еве» и «Ла-Ла Лэнд», у которых их было по 14. Однако Шнейдеров отметил, что в России следует говорить не об исторической номинации «Грешников», а о номинации короткометражки режиссера Константина Бронзита.

«16 номинаций — это много, но, конечно, реальный претендент на большинство наград — это "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Но, обсуждая "Оскар", я считаю, что на первом месте должно быть то, что анимационная картина Константина Бронзита ("Три сестры" - прим. НСН) получила номинацию в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Это для нас должно быть главное событие, потому что у Бронзита это не первая попытка занять пьедестал на "Оскаре", но, на самом деле, абсолютно реальная. Он пошел на уникальный шаг, подписав в титрах себя псевдонимом, исходя из того, что его имя уже работает на него, и что, только благодаря наличию в титрах фамилии Бронзит, его мультфильм становится претендентом на какие-то награды. Он решил проверить качество своей работы. И тем не менее фильм сначала вошел в шорт-лист, а теперь получил номинацию на "Оскар"», - заметил он.

При этом кинокритик перечислил основных претендентов на «Оскар» в этом году.

«Очень интересная борьба будет между Хоакином Фениксом и Шоном Пеном за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Битва за битвой", и, конечно, Тимоти Шаламе с Леонардо Ди Каприо в номинации "Лучшая мужская роль". На мой взгляд, очевидно, что фильм Пола Томаса Андерсона получит "Оскар". Я лично знаком с Полом Томасом Андерсоном. Мы познакомились с ним, когда он выпускал картину "Ночи в стиле буги". Он чрезвычайно вдумчивый, дотошный, невероятно талантливый парень», - сказал Шнейдеров.

Между тем, его не удивили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар».

«Это решение академиков. Награды за технические номинации фильм "Грешники", скорее всего, получит. Был прецедент, когда "Оскара" получил фильм про Ганнибала Лектора (психологический фильм ужасов "Молчание ягнят" получил в 1991 году "Оскар" в пяти самых престижных номинациях - прим. НСН). Собственно, фильм про каннибала получил главную награду. И Энтони Хопкинс, и Джоди Фостер были отмечены. Так бывает. В американской киноакадемии шесть тысяч человек, и предсказать их решение невозможно. Не бывает, чтобы из всех номинаций не дали ни одной награды. Обычно одну-две второстепенные картина все-таки получает. По-моему, первый "Аватар" получил огромное количество номинаций, а в результате все обошлось наградами во второстепенных номинациях. Кстати, "Титаник", который получил 11 "Оскаров" и, в том числе "Оскар" за "Лучший фильм", не получил награду ни за "Лучшую мужскую роль", ни за "Лучшую женскую роль", ни за роли второго плана», - заключил собеседник НСН.

15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии состоится 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Мероприятие по традиции пройдет в театре «Долби» в Голливуде. Ведущим церемонии, как и в 2025 году, будет американский комик Конан О’Брайен. В 2026-м «Оскар» будут вручать за фильмы, которые вышли в прошлом году.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что 16 номинаций на «Оскар» фильма «Грешники» — это попытка хайповать и привлечь внимание, при этом несколько статуэток по технической части, в том числе за звук и монтаж, картина должна забрать.