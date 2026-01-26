Возвращение в мир «Игры престолов», Стругацкие и новая «Эйфория» 10 самых ожидаемых сериалов 2026 года

Тотемным зверем 2026-го названа лошадь — может быть, поэтому стриминговые сервисы готовятся завалить зрителей сериалами про рыцарей — как земных, так и инопланетных. Уже в январе на экранах — «Рыцарь Семи королевств», очередной спин-офф «Игры престолов», а вслед за ним прискачет и третий сезон «Дома дракона». В России тем временем готовят историю о похождениях благородного дона Руматы, и это не единственная экранизация романов Стругацких, которая находится в производстве. Зрителей также ждут новый проект от создателя «Олененка», третья «Эйфория» и многое другое. Самые ожидаемые сериалы 2026 года — в подборке «Ленты.ру».

«Рыцарь Семи королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Выход второго после «Дома дракона» приквела «Игры престолов» изначально был запланирован на 2025 год, однако релиз перенесли на начало 2026-го. В центре сюжета — боевое крещение странствующего воина Дункана Высокого, которому впоследствии предстоит стать главой королевской стражи. Рыцаря сыграл бывший участник национальной сборной Ирландии по регби Питер Клэффи, а роль его оруженосца Эгга досталась актеру из четвертого сезона «Настоящего детектива» Финну Беннетту. «Рыцарь Семи королевств» снят по мотивам повести Джорджа Р. Р. Мартина «Межевой рыцарь», действие которой разворачивается за 90 лет до рождения Дейенерис Таргариен. HBO Max, 18 января 2026-го.

«Трудно быть богом»

Об этой экранизации повести братьев Стругацких знает любой, кто мало-мальски следит за новостями: в июне 2025-го съемочную группу сериала, в составе которой были Федор Бондарчук и Никита Кологривый, экстренно эвакуировали из Ирана из-за эскалации конфликта с Израилем. В сериале Дмитрия Тюрина («Жажда», «Триггер») также снялись Сергей Безруков, Лев Зулькарнаев и ​​Виктор Добронравов. Это уже вторая киноадаптация приключений землянина Антона, также известного, как дон Румата, — в 2013-м свет после десяти с лишним лет работы увидел долгострой Алексея Германа, «Трудно быть богом» с Леонидом Ярмольником стал последним фильмом вскоре ушедшего из жизни режиссера. Сюжет новой версии, обещают создатели, будет значительно расширен по сравнению с оригинальной повестью. Появятся и персонажи, которых у Стругацких в книге не было, — одного из таких, дона Куба, сыграет как раз-таки Федор Бондарчук. Wink, 2026 год.

«У Марго проблемы с деньгами» / Margo’s Got Money Troubles

А кому сейчас легко — хочется заметить, глядя на название этого нового сериала Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Впрочем, студентка Марго (Эль Фаннинг), забеременевшая от своего преподавателя английского, как раз-таки быстро находит способ поправить свое финансовое положение, заведя аккаунт на OnlyFans. Сложности также вынуждают ее восстановить связи с родителями — отцом-рестлером (Ник Офферман) и матерью, ранее работавшей официанткой в Hooters (Мишель Пфайффер). Это ли не идеальная семья? В сериале также снялись Николь Кидман и певица Rico Nasty. Apple TV+, 15 апреля 2026 года.

«Дом дракона» / House of Dragon (3-й сезон)

Пока третий сезон «Колец власти» варится в котле производственной преисподней, его главный конкурент вовсю продолжает расправлять крылья. Буквально — на протяжении целых двух сезонов приквел «Игры престолов» заманивал зрителей обещанием большой междоусобной войны, но вместо этого почти все экранное время расставлял на игровой доске разномастные фигуры в преддверии конфликта. В новом сезоне шоураннер Райан Кондал клятвенно пообещал больше динамики, эпичных битв и сражений. В целом зрители ожидают, что ядром сюжета новой части будет тотальная война. Верим? HBO Max, середина 2026-го.

«Заветы» / The Testaments

Только успел «Рассказ служанки» подойти к финалу, а франшизу уже готовы возвращать к жизни. Новый сериал — снова от шоураннера Брюса Миллера — является продолжением оригинала и тоже основан на романах Маргарет Этвуд. Действие разворачивается через пять лет после событий «Рассказа служанки». Сюжет расскажет уже не о порабощенных женщинах, а о детях республики Гилеад — то есть тех, кто не знал свободной жизни за пределами тоталитарного фундаменталистского государства. Главную героиню сыграет Чейз Инфинити из «Битвы за битвой», к своей роли тетки Лидии вернется Энн Дауд. Ну, как говорится, «да разверзнет Господь». Hulu, апрель 2026-го.

«Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099

Об этом проекте неизвестно практически ничего, кроме имен, но они как раз кричат за себя. Название отсылает к культовой киберпанк-франшизе «Бегущий по лезвию» по мотивам романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика, а действие будет разворачиваться через 50 лет после событий «Бегущего по лезвию 2049». В главной роли — звезда «Все, везде и сразу» Мишель Йео. На втором плане — звезда «Эйфории» Хантер Шэфер и звезда Somewhere Boy Льюис Гриббен, в продюсерах значится Ридли Скотт, а первые два эпизода поставит Джонатан ван Тюллекен («Отбросы», «Сегун»). В качестве шоураннера — Силка Луиза («Хало»). Киберпанки, хой! Amazon Prime Video, 2026 год.

Учитывая, насколько большой звездой стала Зендея с момента завершения съемок последнего сезона «Эйфории», выход третьего сезона можно считать чудом. И вот оно перед нами — сериал Сэма Левинсона о том, что молодежь делает в тени, скрываясь от бдительного надзора родителей, возвращается на экраны. Действие нового сезона развернется через пять лет после выпуска персонажей из школы, мы узнаем, как сложились жизни повзрослевших Ру, Кэсси, Нэйта и Джулс. HBO, апрель 2026-го.

«Получеловек» / Half Man

После тотального оголения (и в прямом, и в переносном смысле) в автобиографическом «Олененке» Ричард Гадд взялся за новый проект — о сводных братьях, которые на дух друг друга не переносят. Сериал охватит почти четыре десятилетия сложных родственных отношений. Одного из братьев играет Гадд, второго — Джейми Белл («Кинг-Конг», «Нимфоманка»). О сюжете пока ничего не известно, кроме того, что изначально сценарий назывался «Львы» и что шоураннер в своем новом творении берется ответить на животрепещущий вопрос: «Что значит быть мужчиной?» HBO и BBC, 2026 год

«Полдень»

Еще одна экранизация Стругацких, на этот раз — «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», рассказывающего о приключениях Максима Камерера (фактически действие сериала разворачивается в той же вселенной, что и «Обитаемый остров» вышеупомянутого Бондарчука). Герой расследует дело прогрессора Абалкина, родившегося в инкубаторе на планете Саракш, — человека, в котором подозревают спящего агента инопланетян. В сериале Клима Козинского («Первый номер») снялись Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник. Кион, Okko, 2026 год.

«Квест Вижна» / VisionQuest

Вышедший в 2021-м «Ванда/Вижн», один из самых экспериментальных и смелых проектов четвертой фазы киновселенной Marvel, в котором главные герои оказались пленниками классического американского ситкома, обзаведется еще одним спин-оффом. Первым стал «Это все Агата» о ведьме Агате Харкнесс, антагонистке оригинального сериала. Новое шоу воскресит погибшего заглавного андроида, но не в оригинальной версии: вместо привычного Красного Вижна Пол Беттани играет его белую версию. Известно, что восстановленный робот испытывает трудности с эмоциями и самоидентификацией. Глядя на количество железноголовых и компьютеров в списке основных персонажей (от Альтрона до помощника Железного Человека Д.ж.а.р.в.и.с.а) нет-нет да и задумаешься, а не захватил ли уже офисы Marvel какой-нибудь искусственный интеллект. Disney+, конец 2026-го