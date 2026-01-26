Шесть сериалов, которые откровенно рассказывают о сексе

«Поговорим про это» — звучит как архаизм, потому что в современном мире принято говорить про секс. Сделали подборку сериалов, в которых без обиняков и вульгарностей раскрывается тема интима. И да, не «Сексом в большом городе» единым.

© Super.ru

«Секс. До и после»

© Super.ru

Если в первом сезоне сериала «Секс. До и после» (Norm Production) режиссёр Дарья Мороз рассуждала о том, что в отношениях секс — не главное, то во втором сезоне, который недавно вышел, она решила рассмотреть вопрос с другой стороны — секс тоже важен. 12 новелл объединяет лишь заданная тема, Санкт‑Петербург и героиня Юлии Снигирь, сыгравшей обаятельного экскурсовода‑петербурговеда. В центре каждой истории — вопрос о том, как интимная жизнь или её отсутствие влияет на людей.

© Super.ru

В Москву за лучшей жизнью — стереотип родом из провинции сложно разрушить, а потому эта тема — неиссякаемый источник вдохновения для киносоздателей. Впрочем, как и обратная сторона медали под названием «Столичная светская жизнь». А дальше всё по накатанной. Где вечеринки, там и секс, где красивые женщины, там и успешные мужчины, а где лёгкие деньги, там непременно преступления. Режиссёр Константин Богомолов раскрыл драму «Содержанок», производства Start, в предельно откровенной форме.

«Открытый брак»

© Super.ru

Говорить открыто про секс уже давно не стыдно. Но как будто только в контексте моногамных отношений. А когда речь заходит, например, про открытый брак, то порция осуждения не заставит себя ждать. И тем не менее многие пары, у которых есть всё — дети, карьера, недвижимость — сталкиваются с проблемой «Что‑то идёт не так». Для героев сериала OKKO от режиссёров Ивана Китаева и Анны Курбатовой возможность не скрывать связи с другими партнёрами стала попыткой вернуть ту самую пресловутую искру.

© Super.ru

«Сексуальное просвещение» или «Половое воспитание» — как ни назови (то есть ни переведи), но шоу Netflix, выпущенное каких‑то семь лет назад, вполне заслуженно получило приставку «культовое». Рассказ о том, как британский школьник стал подпольным сексологом для сверстников, пришёлся по душе как подросткам, так и взрослым. Пусть тема подросткового секса и проходит красной нитью через весь сюжет, но в сериале поднимаются и другие насущные проблемы, в том числе отцов и детей.

© Super.ru

В противовес героиням «Секса в большом городе», образ которых можно описать не иначе как «Само совершенство», персонажи сериала HBO «Девочки» не стесняются заявлять о том, что мир далёк от идеала. Зрителю дают честную картинку. Если внешность, то растрёпанные волосы и вытянутая футболка для многих не мем, а действительность. Если карьера, то на повестке — бесконечный поиск себя и работы. Женская дружба ставится под сомнение. А что касается секса, то комбо из шёлковых простыней, лепестков роз и мистера Бига — это просто фантастика.

© Super.ru

Постичь природу секса люди пытались во все времена, но с научной точки зрения искать объяснения тем или иным вещам, вроде женского оргазма, учёные стали лишь в конце 50‑х годов прошлого столетия. О «скабрезных» исследованиях невозмутимого врача‑гинеколога и его раскрепощённой ассистентки и рассказывает сериал от Showtime. А чтобы не перешагнуть ту самую грань между сексуальностью и пошлостью, создатели использовали тонкий юмор, который, впрочем, не снижает уровень драматизма.