Какие фильмы проходят отбор на новогодний показ в кинотеатрах

Александр Войтинский заявил НСН, что продюсеры фильма, «как крестьяне, должны загодя готовить почву», чтобы выйти в Новый год, а Алексей Воронков раскрыл, что сегодня любой фильм может встать практически на любую дату.

Для того, чтобы фильм встал на новогодний прокат, он должен иметь за собой большую медийную поддержку и протаптывать себе дорожку на эти даты за год или два. Такие секреты НСН раскрыл кинорежиссер Александр Войтинский.

Ранее Войтинский рассказал НСН, что мало какой фильм может выйти в новогодние праздники — эти даты практически невозможно выбить, там все решает «большой бизнес». Как пояснил потом режиссер, кто встанет в новогодние даты решают в конечном счете кинотеатры, которые оценивают фильм с точки зрения выгоды и масштаба поддержки в медиа.

«Это же кинотеатры решают — участники рынка, а не государство. Соответственно, они с прокатчиками, с платформами, все это обсуждают. На что смотрит кинотеатр? На то, чтобы люди пришли, им важна промо-поддержка. Если это при поддержке какого-то крупного телеканала, "России", например, то это уже проект, понятный кинотеатрам: большой блокбастер, делает крупная студия, их поддерживает "Россия". То есть будет ковровая бомбардировка рекламой. И вот так уже следующий Новый год всем сегодня понятен. И все уже все знают, что Новый год поделен между какими-то тремя-четырьмя крупными фильмами», — рассказал он.

По словам Войтинского, переговоры за даты проката и его длительность — это область вечных боев.

«Поддержка очень важна. Потому что кинотеатры-то покажут, дадут несколько экранов и уберут. Если "Чебурашка" собирает больше одного показа, значит, надо отдавать ему больше экранов. За этим же следит конкурирующая студия и говорит: "Подождите, а вы чего взамен у нас экраны забираете?" Начинаются переговоры. То есть это область таких бесконечных боев. Ты, как крестьянин, должен загодя готовить землю на два года вперед. Ты должен выкупить бренд у автора, "забукировать" звезд. И вот этот проект ты показываешь, условно, какому-то телеканалу, который дает добро на поддержку», — подытожил он.

В свою очередь председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков раскрыл, что сегодня нет какого-то запрета для фильмов на новогодние даты, их вообще почти всегда запрашивает продюсер картины.

«В 99% случаев дату проката заявляет продюсер. Здесь, прежде всего, речь идет о бизнесе. То есть сегодня абсолютно любой фильм может встать практически на любую дату. Есть сложности с праздниками, например, с 9 Мая. В этот период надо очень осторожно подходить к фильмам, которые выходят. Что касается Нового года, то, в основном, это страх оказаться за бортом, потому что на Новый год выходят очень сильные картины, идут самые большие сборы. В эти праздники у нас выходило три фильма-монстра. И когда к двум детским семейным картинам добавилась третья, то кинотеатры поняли, что это перебор. Между собой борются три больших дистрибьютора: "Атмосфера кино", Национальная Медиа Группа и компания "Централ Партнершип"», — отметил он.

Однако, как добавил Воронков, одно ограничение все-таки есть и касается оно картин, поддерживаемых «Фондом кино».

«Единственное ограничение на сегодня, если, например, третья часть франшизы снимается при поддержке "Фонда кино". Тогда он такие фильмы заставляет выходить летом, что и случилось в этом году с "Холопом". У всех остальных нет такого страшного приказа — не выходить в Новый год, просто это просто поле для битвы сильных проектов. Очень много свободного времени в этом году для фильмов, например, в марте у нас за 28 дней выйдет всего лишь один "Домовенок Кузя", хотя это сезон. Есть летний период, когда за два с половиной месяца выйдут всего лишь две российские картины. То есть мест, куда встать, и в том числе попасть в сезон, пока довольно много. Все бьются на Новый год, но я это связываю с просчетом рисков и выручки», — подытожил Воронков.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова заявила НСН, что в киноиндустрии всего несколько дат, которые точно собирают «адекватную кассу», а ставка на рекламу зачастую не срабатывает.